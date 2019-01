Mircea Zamfir, pe perfuzii la „Ultimul trib”. „Cu greu m-am pus pe spate și nu m-am mai mișcat. Eram terminat” | FOTO

Este ultima probă care se va disputa între căpitanii celor două tabere rămase în joc, cea roșie a Crocodililor și cea galbenă a Lemurilor, căci se apropie momentul în care echipele vor dispărea, iar concurenții vor continua lupta individual.

Jocul căpitanilor îi va aduce față în față, într-o probă complicată și solicitantă, pe Nelly Condeescu, din partea Crocodililor, și Sorin Brotnei, din cea a Lemurilor.

„Sunt singurul Lemur original care a rămas în echipa galbenă. Mi-a plăcut să am responsabilitatea asta de căpitan. Probabil un ultim căpitan, la cum am văzut că se desfășoară probele. Sper ca norocul să fie de partea mea”, spune Sorin Brotnei.

„Mă bucur foarte mult pentru că voi avea sprijinul colegilor mei. Contează foarte mult. Și chiar dacă nu o să li se dea voie să îmi spună strategie, doar prin simplul fapt că le aud vocea și că îmi spun Bravo!' și „Ești bine!', îmi vor da putere și mă vor ajuta să merg mai departe”, spune și Nelly Condeescu.

De pe margine, cei doi căpitani desemnați să se confrunte în acest joc vor fi susținuți de colegii lor, Ioana Șulea, Mircea Zamfir, Daniel Chiriță și Silviu Geandră, din echipa Lemurilor, și Alex Filip și Silviu Mircescu, din cea a Crocodililor.

„Este ultima probă între căpitani și mă aștept să existe și surprize”, spune Mircea Zamfir, înainte să i se facă rău și să aibă nevoie de îngrijri medicale.

„Am început dimineața bine, am făcut curat, eram plin de viață, dar când am mers pe barcă lucrurile au luat o întorsătură bruscă. Am început să mă simt rău, să mă doară genunchii, gleznele, să mi se facă frig, să simt că încep să ard… Cu greu m-am pus în genunchi și pe spate și nu m-am mai mișcat. Eram terminat”, povestește el.

I se face un test rapid pentru a se vedea dacă s-a îmbolnăvit de malarie și i se vor pune perfuzii.

„Noi nu înțelegem ce are Mircea dar, într-adevăr, este foarte slăbit. Oboseala de pe insulă, jocurile, mâncarea, toate lucrurile astea în timp își fac simțită prezența”, spune colegul său, Sorin Brotnei.

De asemenea, probleme medicale sunt și în echipa Crocodililor. După ce iese în larg să pună momeală pentru pești, alături de doi localnici și de colegul său de echipă, Alex Filip, Silviu Mircescu începe să simtă dureri la degetul mare al piciorului stâng.

„E ceva aici care trebuie scos. Nu am altă variantă”, îi spune medicul, după ce îl examinează.

„Mă doare rău! Mă ustură foarte tare!”, încearcă acesta să se împotrivească.

Citește și: OPINIE/ „Repetarea istoriei prea recente”. PAH despre uitarea ororilor făcute de Securitate înainte de Revoluția din 1989