Motivul pentru care Oana Zăvoranu nu face copii. „Nu înseamnă că vorbim și despre ce fac în patul meu”

Oana Zăvoranu a afirmat că motivul pentru care nu este încă mamă este că nu își dorește copii, cel puțin deocamdată.

„”De ce nu faci, Oana, copii?”? Uite că nu vreau ,că nu e momentul încă, că nu simt șii că nu e treabă voastră.Ok ? Întrebare mega comunistă și impertinență ?, zilnic pusă! ?.

Mă și vedeți pe MINE făcând sondaje în rândul populației „Când credeți că ar trebui să am și eu copii?”?. Faptul că împărtășesc cu voi multe din viața mea, nu înseamnă că vorbim și despre ce trebuie fac eu în patul meu.

Și în mod constant, întrebarea asta vine numai de la țărănci înapoiate, care cred în mintea lor că scopul vieții este să faci 100 de copii, să stai numai călăre zi și noapte și să te fălești după cu ei ! ?.

Ia vedeți-vă voi de copiii voștri și nu de ai altora care au sau nu au !?. Faceți voi iepuroaicelor câți vreți, dacă atât vă duce mintea și vaginul ?. Și pentru că nu aveți cu ce să mă atacați (sâc!), că nu puteți spune nici că sunt urâtă, proastă, c…ă, drogată, netalentată, bețivă sau fără vreo direcție în viața asta,din frustrare și răutate, vă luați de pisicile mele și aici ați b…..-o ?.

Ce p…. mea vă freacă pe voi pisicile și animalele pe care le ador eu? V-am cerut eu ceva, vreuneia dintre voi? NUUU?.

Îmi scria o amețită că ea, de dimineață până seară stă numai cu copiii în brațe, care o sug și o aleargă și ea face în timpul asta și curat în casă și mâncare, îi călca și soțului hainele și e „ATÂT DE FERICITĂ”??.

Jură-te, nebuno că după ce ești slugă pe plantație și n-ai un moment pentru sufletul tău, ești așa de fericită!??..Huo

Îți zic eu, ești vai mamă ta, ești un robot electrocasnic și ai uitat că exiști ?

Deja se știe că cei săraci și inferiori intelectual au automat o răutate înnăscută și nu suportă să vadă oameni frumoși, haine scumpe, animale fericite și răsfățate, cupluri cool, mașini frumoase ,case luxoase, că dacă ei nu le au, toate astea sunt apanajul decadenței și al desfrâului, în mintea lor ?.

Așa că să nu mă mai întrebați vreodată pe mine de copii, să vă vedeți de ai voștri, să nu vă mai dați cu părerea despre câte pisici am, că am câte vrea mușchiu meu, ok? Ăștia de genul ăsta, stați pe c… vostru și ocoliți paginile mele de social media. Oricum sunteți paraleli cu mine și viața mea și vice versa ?. Nu simt nevoia de sfaturi de la voi, ați înțeles? NU MĂ INTERESEAZĂ

Oana ?”, a scris Oana Zăvoranu în mediul online.

Oana Zăvoranu, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. A fost actriță, cântăreață și moderatoare TV. A fost căsătorită cu Pepe, de care a divorțat cu mare scandal. În prezent, Oana Zăvoranu este măritată cu Alex Ashraf.

Citește și: „Dosarele X” în Blejoi. Am fost în comuna prahoveană care pe 4 decembrie a fost cea mai poluată localitate din lume. «Nu am simțit nimic deosebit sau să se vadă ceva nor, mai deosebit. Nici miros»