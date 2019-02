„O să mai joci în telenovele? Fără tine telenovelele parcă nu au viață. Love you', i-a scris cineva. Oana Zăvoranu a lămurit situația și a mărturisit sincer că s-ar întoarce la telenovele, lăsând să se înțeleagă că are și un plan. „În primul rând, mulțumesc. Da, voi mai juca, dar nu pot discuta subiectul încă… Știu că sunt mereu „miezul' în orice proiect am lucrat, asta îmi spune zilnic toată lumea și sunt fericită și recunoscătoare pentru asta', a fost răspunsul dat de Oana.



Recent, Oana Zăvoranu s-a lăsat filmată într-un pătuț pentru bebeluși, în timp ce stătea cu degetul mare de la mâna dreaptă în gură, asemenea unui copil.

