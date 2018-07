Paula Chirilă, dezvăluiri despre viața personală. „Există cineva, suntem la început”

La emisiunea Teo Show, de la kanal D, Paula Chirilă a afirmat că există cineva în viața ei, însă că relația este deocamdată la început, astfel că nu se poate spune despre bărbatul respectiv că este iubitul ei.

„Există cineva. Deocamdată e perioada de început. Discutăm, ieșim la cafele. Vorbim ca oameni. Nu e nimic, nu e o relație. Acuma mă las mai greu. Pot să fac nazuri, am pretenții”, a spus Paula Chirilă.



În ultima vreme, Paula Chirilă s-a pus pe slăbit. După șase săptămâni de dietă, Paula Chirilă a scăzut două numere la haine.

„Am dat centimetri mulți de tot… Am scăzut o măsură sau două măsuri. Mă simt foarte bine…

Am trecut prin acele multe kilograme în plus și foarte mulți centimetri și mi-am dat seama că întâi trebuie să mă plac eu. Și dacă eu eram tristă când mă uitam în fiecare dimineață în oglindă și nu-mi plăcea de mine neam, nu avea cum să existe cineva pe pământul ăsta care să… Am un sertar special cu lenjerie modelatoare, toate modelele și culorile, din alea de stâng ca să arăți omenește. Și m-am cam săturat de ele. Chiar mi-am dat seama că nu există nimic pe lumea asta atât de greu. Și dacă eu cu mânuța mea am dus la gură tone de dulciuri, cred că ar trebui să pun mânuța și să fac ceva.

Mâncam noaptea, ziua. Sunt pofticioasă și peste tot sunt cofetării, pizzerii… Am voie carne, pește, vită și chiar și porc. Cu salată. Sau dimineața poți să bei un shake făcut din fructe și un pic de spirulina. O gustărică după 2-3 ore, un biscuit, un măr…

…Am început să merg și la sală, să stau câte o oră acolo. Nu mai scârțîi, înainte mai scârțâiam. Am prins curaj și a început să îmi placă”, a explicat Paula Chirilă.

Paula Chirilă este o cunoscută actriță din România. A fost căsătorită cu Marius Aciu, de care a divorțat anul acesta. Paula Chirilă este mama unei fetițe care se numește Carla.

Citește și: Previziuni Urania pentru perioada 21 – 27 iulie 2018. Soarele va intra în zodia Leului. Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă. Lună Plină în Vărsător