Povestea de dragoste dintre Ștefan Bănică Junior și Lavinia Pîrva. „Stau lângă un om cu care pot împărtăși atât de multe” | FOTO

Ștefan Bănică Junior și Lavinia Pîrva trăiesc o poveste de dragoste incredibilă.

Ștefan Bănică Junior și Lavinia Pîrva, cea care îi este parteneră de viață de câțiva ani, s-au căsătorit în secret în Bulgaria.

De-a lungul timpului, despre povestea lor de dragoste s-au spus numeroase lucruri, iar cei doi au fost destul de zgârciți în a dat declarații despre relația dintre ei, preferând discreția.

Se pare că ringul de la show-ul “Dansez pentru tine” a fost locul unde a început povestea de dragoste dintre Lavinia Pârva şi Ştefan Bănică Junior. Bruneta a participat alături de Decebal Negoiţă la ediţia din 2011 a emisiunii „Dansez pentru tine”, prezentată de Ștefan Bănică Jr. la Pro Tv.

Tot în același an, cântăreața a fost surprinsă în timp ce intra în scara blocului din Capitală unde Ștefan Bănică Junior are un apartament. A intrat în bloc la scurtă vreme după Bănică și a ieșit de acolo după mai bine de trei ore, fiind surprinsă de paparazzi. la acea vreme s-a iscat un imens scandal, artistul fiind încă însurat cu Andreea Marin. De altfel a și negat că ar avea vreo legătură cu cântăreața. După divorțul de fosta zână a surprizelor din 2013, când a devenit un bărbat liber, Ștefan Bănică Junior a confirmat relația cu Lavinia Pârva, deși a menționat atunci că nu aceasta a fost motivul separării sale de Andreea Marin.

„Eu şi Lavinia gândim absolut la fel… Îmi place. Am o linişte pe care niciun ban din lume nu o cumpără. Copiii meu se înţeleg foarte bine cu ea”, declara Ștefan Bănică Junior despre Lavinia, cea despre care de curând s-a spus că este însărcinată.

„Suntem foarte bine. Ce să spun, suntem bine chiar dacă nu apărem, după cum ai observat. Nu îmi place. Ce să vorbesc? Despre lucruri obişnuite din viaţa unui om? ”, adăuga el.

În urmă cu ceva timp, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Junior au realizat un pictorial pentru revista Viva, dar au și făcut declarații despre viața lor.

Întrebată dacă s-a obișnuit greu să trăiască în umbra lui Ștefan Bănică, Lavinia Pîrva a comentat:

„Nu m-am simțit niciodată în umbra cuiva, n-am fost ahtiată după o celebritate atinsă cu orice preț. Tot ceea ce sunt am con­struit în timp, cu pași mici și siguri. Am suficientă încredere în mine și nu am simțit nevoia să demonstrez că aș fi altceva decât ceea ce sunt. Sunt o persoană discretă, așa am fost mereu și nu-mi place să fac lucrurile osten­tativ. Da, sunt mândră că stau lângă un om cu care pot împărtăși atât de multe, atât în plan personal, cât și profesional”.

Într-un interviu pe care l-a acordat în exclusivitate pentru Libertatea, Lavinia spunea că, pentru ea, contează foarte mult părerea partenerului său, care este foarte obiectiv:

”Conteaza foarte mult părerea lui în ceea ce mă privește. Ne sfătuim mereu. Ștefan este un om foarte corect și obiectiv, din toate punctele de vedere, mai ales atunci când vine vorba despre meserie. Este un om de la care am avut și încă mai am multe lucruri de învățat și sunt bucuroasă că am un astfel de om lângă mine”.

Ștefan Bănică Junior are doi copii, un băiat și o fată. Artistul a trăit o poveste de dragoste cu Camelia Constantinescu, cea care i-a dăruit primul copil, Radu Ștefan. Camelia Constantinescu nu a fost căsătorită oficial cu Bănică, cei doi despărțindu-se în anul 2005.

În ianuarie 2006, Ștefan Bănică jr s-a căsătorit cu vedeta de televiziune Andreea Marin, care a născut, pe 15 decembrie 2007, o fetiță pe nume Ana Violeta, cel de-al doilea copil al artistului. În octombrie 2013, el a divorțat de Andreea Marin.