Primul interviu al Iuliei Vântur după ce a revenit în România. Ce a spus despre viața în India și despre Salman Khan | FOTO

Iulia Vântur este stabilită de mulți ani în India, acolo unde are o carieră în industria muzicală și unde trăiește o poveste de dragoste cu starul bollywoodian Salman Khan. Zilele acestea, Iulia Vântur a fost în vacanță cu părinții ei în Italia, unde s-a văzut și cu prietenele ei din copilărie, iar acum a revenit în România, unde va sta câteva zile.

Iulia Vântur a fost invitată la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, unde a făcut declarații despre viața sa din India, despre cariera ei, dar a comentat și despre Salman Khan.

“Azi noapte am venit din Italia, am fost cu părinții acolo, în vacanță. Mi-am văzut și prietenele bune…

În India, cânt. Avem viză de lucru. Am lansat patru cântece noi, urmează altele două. cele patru au fost pentru două filme. Am experimentat rap-ul pentru prima oară în viața mea…

M-am obișnuit cu tot ce e acolo. Orice țară are plusuri și minusuri. Ideea e să vezi lucrurile bune. Am învățat să apreciez mai mult țara noastră. până la urmă, dacă te preocupi de lucrurile pozitive, viața ta devine mai frumoasă…

Mă relaxez la o fermă, la o casă de vacanță pe care… o avem undeva într-un loc foarte frumos. E și un munte pe care m-am cățărat de câteva ori… A devenit prietenul națiunii (n.r. despre starul bollywoodian Salman Khan, iubitul ei). Nu se poate să nu discutăm despre. Săracul nu se simte foarte bine dacă nu vorbim despre el. E fericit, e bine, a lansat un film și se află în America. Eu am avut un alt spectacol (n.r. a răspuns Iulia Vântur când a fost întrebată de ce nu a mers cu el)…

Niciodată nu m-am gândit că o să ajung la un moment să cânt. Am fost prezentator, nu te mai gândești la altă variantă. A fost o piesă de teatru regizată de Horațiu Mălăele, un musical. A fost foarte frumoasă experiența, mi-a încărcat sufletul foarte tare…

Indienii s-au obișnuit cu mine, de atâția ani. Cred că m-am adaptat destul de bine. Apar în ziare… Te surprind la coafor, la… te-au pozat colo, colo. Cea mai bună promovare e să apari mai puțin. Niciodată nu am fost de acord cu apariția în exces. Tot timpul îl rog pe șofer să parcheze în altă parte crezând că îmi cunosc mașina. Nu urmăresc televizorul de foarte mult timp…

Am început să iau cursuri de canto. Mi se pare normal să faci bine dacă o iei pe drumul acesta. îmi place muzica și îi mulțumesc lui Dumnezeu că muzica există în viața mea. Să vezi zeci de mii de oameni în fața ta, nu m-am așteptat niciodată. Am crezut că o să am emoții îngrozitoare, dar energia publicului te încarcă”, a declarat Iulia Vântur.

