Regal cu Fuego la Teatrul National din Bucuresti, in ziua de Craciun

Regal cu Fuego la Teatrul National din Bucuresti. Fuego suprinde. Asta e sigur. Și așa a fost și atunci când a decis să susțină concertul său de colinde în București, chiar pe data de 25 decembrie, în prima zi de Crăciun. Artistul a cărui popularitate a crescut fulminant în ultimii ani, deși nu e difuzat pe radio, a susținut nu unul, ci două concerte, ambele sold-out, la Teatrul Național din București. Atmosfera a fost una spectaculoasă. Timp de două ore și jumătate, Fuego a oferit un regal de colinde și piese de iarnă, într-un concept avangardist, strălucitor, schimbând nu mai puțin de opt ținute, care de care mai spectaculoasă.

A avut și invitați de marcă – Mirabela Dauer, Rodica Popescu Bitănescu și Adrian Naidin, alături de care a creat momente unice. Fuego a colindat toată luna decembrie România, cu super spectacolul „SCRISOARE DE DECEMBRIE”, în peste 30 de orașe, reușind performanța de a avea unul dintre cele mai lungi turnee naționale, la care oamenii au venit și au plătit bilet, în majoritatea locurilor spectacolele ținându-se cu casa de bilete închisă.

„Nu a fost simplu, în toamnă, să iau decizia și să am curajul de-a concerta pe scena Teatrului Național din București chiar în ziua de Crăciun. Mulți m-au descurajat, dar iată că realitatea a fost alta și am petrecut minunata sărbătoare alături de aproape 2000 de oameni, în două concerte, veniți special să mă vadă și să mă asculte. Nu a fost simplu, după aproape 30 de spectacole și oboseala acumulată, să fiu fresh, dar m-am mobilizat și am încercat să dau ce-i mai bun din mine, într-o seară de poveste.

Am avut alături trei prieteni, trei oameni remarcabili care au împlinit conceptul spectacolului meu – actrița Rodica Popescu Bitănescu, într-o altă ipostază, recitând, pe fond dramatic, într-un duet cu mine, violoncelistul Adrian Naidin, alături de care am creat un moment de zile mari și prietena mea, minunata artistă Mirabela Dauer, care a colindat și mi-a făcut onorea de-a accepta invitația, cântând împreună unul dintre duetele noastre. Peste două ore și jumătate oamenii mi-au stat aproape, au cântat, au râs și-au plâns cu mine, bucurându-ne de magia sărbătorii. Sunt fericit și le mulțumesc tuturor!” (PAUL SURUGIU)