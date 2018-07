Mai mult, în buna tradiție a obiceiurilor ”îndrăznețe” ale solistului columbian din concerte, tânăra bucureșteancă s-a ales și cu un sărut din partea acestuia, aclamat zgomotos de mulțimea strânsă sâmbătă, la concertul de la București al vedetei simpatizate de milioane de doamne și domnișoare din întreaga lume.

”Am presimțit că se va întâmpla ceva extraordinar, sigur nu mă credeți însă am știut c-o să ajung pe scenă de când mi-am cumpărat biletul la spectacol. Ba chiar le-am zis asta prietenelor și au râs de mine. Am fost aleasă din mulțimea de fete din fața scenei și m-am simit cel mai norocos om din lume, căci Maluma mi-a dedicat o piesă și mi-a dat un sărut. Prietenul meu? S-a supărat un pic pe mine, încerc să-l împac. I-a trecut, sper, supărarea când m-am spălat pe față, a doua zi dimineața. Eu aș mai fi stat așa” , ne povestește într-un interviu Anamaria.

”După ce poza mea a părut pe pagina de socializare a lui Maluma (Juan Luis Londoño Arias-n.r.) sute de persoane din întreaga lume mi-au trimis mesaje, m-au căutat și m-au felicitat. Trăiesc într-un vis frumos pe care sper ca Marian, iubitul meu, să-l înțeleagă și poate, împreună, ajungem din nou la un concert al lui Maluma. În toamnă pretty boy se întoarce în Europa”, adaugă norocoasa fană a artistului care, la 24 de ani, a atins recorduri cosiderabile din punct de vedere al popularității.

Maluma a fost cap de afiș la cel mai mare festival latino organizat vreodată la București (Romexpo, weekendul trecut), de asemenea cântărețul și actorul de telenovela portorican Luis Fonsi.

CITESTE SI: EXCLUSIV/ Dan Teodorescu a lăsat ”Taxi” și s-a apucat de stand-up comedy. ”E un spectacol oral-muzical-trivial”