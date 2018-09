Scandal în echipa Faimoșilor de la Exatlon. What’s Up a cedat: „Bă, tu nu ești sănătos la cap”

Nici bine nu a început sezonul al doilea al show-ului Exatlon România că au și apărut primele scandaluri. nervii sunt întinși la maximum în rândul membrilor echipei Faimoșilor de la Exatlon România, care nu prea au reușit să se impună în fața rivalilor din echipa Războinicilor.

Sâmbătă, în cadrul jocului pentru a câștiga vila în care să locuiască, au fost tensiuni între membrii echipei faimoșilor. Cei implicați au fost: What’s Up, Adrian Blidaru și Mirel Drăgan.

La un moment dat, What’s Up i-a reproșat coechipieruluyi său Adrian Blidaru că le spune tuturor cum să arunci în mingile de la finalul traseului.

„Bă, tu nu ești sănătos la cap?”, i-a spus Adrian Blidaru lui What’s Up.



„Ai probleme grave”, i-a mai spus Blidaru.

„Tu ai probleme, Adiță, cu toată echipa”, a replicat What’s Up.

După acest prim conflict, What’s Up a avut parte de o altercație cu Mirel Drăgan. După ce Mirel Drăgan a câștigat un piunct pentru echipa Faimoșilor, What’s Up a mers la el să-l felicite și l-a strâns puternic în brațe, lucru care, însă, la deranjat pe Mirel Drăgan.



„Mă sufoci”, i-a reproșat Mirel lui What’s Up.

Artistul s-a supărat foc și a plecat departe pe plajă, dezamăgit de reacțiile colegilor săi de echipă.

