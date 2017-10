Călin Geambaşu şi mama lui nu şi-au mai vorbit de patru ani, însă luni seară, cei doi au avut ocazia să discute, prin intermediul unei emisiuni televizate.

Călin Geambaşu a spus că în copilărie mama lui îl bătea cu cureaua, când tatăl său era plecat în Occident.

„Aceste durităţi ale ei au căpătat o formă gravă. Mă bătea cu cureaua (…) Între anii 86 şi 90 au inceput cele mai grave probleme. Tatal meu pleca în Occident. Când pleca, CO2 (mama lui Călin – n.r.) se comporta altfel. Şi eu sunt tată, dar nu i-am dat un bobârnac copilului meu. Ea n-a fost un om iubit. Nu mi-a spus niciodată „Te iubesc”. În ea, în timpul ăsta, se cumulau gelozii, furii, nervi care s-au revărsat asupra mea în mod direct. Nu îi adresez nici un cuvânt de 4 ani şi am de ce”, a mărturisit Călin Geambaşu.

În replică, mama lui Călin Geambaşu a spus că nu înţelege de ce fiul ei a ales să discute problemele din familie la TV.

„Mi se pare grav că am ajuns să ne răfuim la televiziune. Sunt mamă, normal că îl iubesc şi îl vom iubi până când vom închide ochii. Măi, băiatule, nu ştiu ce vrei! De ce până acum nu mi-a spus în particular? Ce i-a venit acum să dea mediei problemele noastre de familie pe care oricând le puteam discuta la masă? De ce nu am discutat faţă-n faţă?”, a spus mama lui Călin Geambaşu.

„Tatăl meu a ieşit la TVR, ca să ne împăcăm. Şi i-am zis că nu am cum să mint că la noi totul e perfect. Hai, la acea masă, să purtăm o discuţie, cu toţii. Nu m-am dus la nicio emisiune. În lipsa mea, la un moment dat, a spus 2 lucruri foarte urâte: Ţiganul ajuns împărat, primul pe tac-su l-a tăiat şi Cine are copil să-i trăiască, cine nu, să nu-şi dorească. Deşi nu a fost provocat deloc”, a explicat Călin Geambaşu. „I-am dat 2 săptămâni să îşi retragă cuvintele şi nu a făcut-o”, a mai spus artistul.

„În momentul în care îl terfeleşti pe taică-tu 3 săptămâni, spui că nu ai făcut nimica?”, i-a răspuns mama.

Tot luni seară, au fost făcute publice noi dezvăluiri despre trecutul lui Călin Geambaşu. Au apărut imagini care surprind o discuţie între părinţii lui Călin Geambaşu şi bunica lui, în care cei trei discută despre comportamentul violent al artistului. În imaginile făcute publice luni seară, părinţii lui Călin Geambaşu şi bunica lui vorbesc despre compartamentul acestuia, după ce şi-a bătut mama. Una din discuţii este legată de un incident în care Călin Geambaşu şi-a opărit bunica. „Aici încălzea apa cu fierbătorul şi turna apa fierbinte pe mine”, spune în înregistrare bătrâna.