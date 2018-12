Toate lumea comentează pe seama lor, dar gestul ei clarifică situația. Ce declarație i-a făcut Hannelore lui Bogdan

Deși toată lumea a judecat-o pentru cum s-a compotat la Insula Iubirii cu partenerul ei, Bogdan, Hannelore și-a văzut și își vede liniștită de viața alături de acesta.

Ba mai mult decât atât, Hannelore nu-și ascunde nici pe departe sentimentele față de soțul ei. pe contul său de socializare, în ultimele zile, Hannelore i-a făcut o declarație de dragoste superbă lui Bogdan.

„Nu există cuvinte prin care să îți pot spune cât de mult te iubesc! ??”, a spus blonda despre partenerul ei de viață.



„Love you to the moon and back (n.r. te iubesc până la Lună și înapoi) #❤️ #myhusband #mysoul #myall #beautifulmen #lovestory #truelove #nevergiveup #myking #mybestfriend #myeverything”, a mai spus Hannelore.

Hannelore a fost una dintre cele mai comentate concurente din ultimul sezon al show-ului Insula Iubirii, difuzat de Antena 1. Hannelore a fost în centrul atenției pentru comportamentul duplicitar pe care l-a avut față de iubitul ei, Bogdan, care i-a devenit soț ulterior, dar și față de ispita Andi.

