Tragedia din spatele zâmbetului Corinei Petruț, de la Exatlon. Prin ce dramă imensă a trecut | FOTO

„Este visul ei de când era mică. Noi i-am spus că această profesie presupune o încărcătură emoțională foarte puternică, dar cred că de la mai puțin de 14 ani spunea că vrea să devină psiholog. Și o întrebam de ce își dorește lucrul acest și ne spunea că îi place foarte mult să asculte oamenii și să vorbească cu ei, lucru care mă făcea să zâmbesc pentru că era un copil, nu îmi dădeam seama ce poate să înțeleagă ea din toate acestea. Corina este un copil foarte bun, foarte serios și a învățat singură, cu puterile ei. Și a terminat cu media aproape de 10”, povestește Diana Pătrașcu, mamă războinicei, despre momentul în care a încolțit în sufletul fiicei sale dorința de a-i ajută pe ceilalți. Corina este masterandă în Psihologie Clinică, în cadrul Facultății de Psihologie.

Părinții Corinei s-au căsătorit și au avut o viață frumoasă împreună, dar nimic nu avea să prevestească un sfârșit fulgerător care avea să marcheze viață atletei Exatlon'.

„A fost o tragedie pentru noi, dar am reușit să trecem peste această nenorocire cu ajutorul familiei, al prietenilor. Tatăl Corinei a avut din naștere o malformatie congenitală, a fost tratat în copilărie, dar tratamentul a fost întrerupt de către medici când acesta avea vreo opt ani. Când avea 22, 23 de ani a început să aibă stări de rău, îl duceau la urgențe. Acolo au depistat tot felul de probleme, dar nimic din ceea ce a fost cu adevărat. Îl investigau, îl trimiteau acasa, toate bune și frumoase și, la un moment dat, s-a întâmplat nenorocirea, la 2-3 ani de când au început să apară stările de rău”, își amintește mama razboinicei perioada pe când avea 22 de ani și s-a trezit singură cu un copil de crescut.

Mama Corinei s-a recasatorit cu un om care a crescut-o pe Corina Petruț ca pe propria fiica și a avut grijă sa umple golul lăsat și să nu îi lipsească micuței nimic din ce îi putea oferi un tată. Dar, în inima tinerei atlete, cel care i-a dat viață va avea întotdeauna un loc special.

„Relația mea cu tatăl meu vitreg este una foarte bună, ne înțelegem bine. E ceva care îmi lipsește, adică mă mai gândesc uneori la tatăl meu natural, e ceva normal și firesc”, povestea războinica înainte de a pleca în aventură vieții sale.



Unul dintre cei mai aprigi susținători ai războinicei este chiar Cătălin Pătrașcu, cel care a crescut-o de la vârstă de 5 ani și care acum trăiește la intensitate maximă fiecare evoluție a fiicei sale adoptive.

„Au o relație foarte bună, tată și fiică în adevăratul sens al cuvântului. Soțul meu o iubește ca pe copilul lui. Trăiește intens ce se întâmplă la Exatlon, este foarte emoționat, este cu totul acolo”, povestește mama Corinei, care subliniază că sunt foarte mândri de ea, de progresele pe care le-a făcut.

„Pe noi ne-a surprins plăcut cât de puternică este. Noi am crescut-o și am protejat-o cât am putut de mult. Acum ne-a demonstrat cu adevărat cine este și ce poate. Știam că este ambițioasă, serioasă și are autocontrol”, a adăugat mama Corinei.

Citește și: Fostul editorialist „Libertatea', Claudiu Săftoiu, va candida la alegerile europarlamentare din 2019