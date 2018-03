Trecutul sentimental la Narcisei Suciu. Până la 34 de ani a avut doar două relații amoroase

Cântăreața Narcisa Suciu a avut relații amoroase cu doar doi bărbați înainte de a-l cunoaște pe soțul ei finlandez.

Mutată de mulţi ani în Finlanda, Narcisa Suciu este căsătorită cu Veikko Miettinen. Narcisa Suciu are toate motivele de mândrie în ceea ce priveşte viaţa personală. Este mămica unei fete foarte reuşite, pe nume Daria.



Interpreta mărturisea, într-un interviu pentru publicația Formula As, că viața sa sentimentală a fost una foarte săracă până la vârsta de 34 de ani, artista având doar două relații.

“Nu am regretat nicio clipă că am făcut asta, că n-am rămas în România de dragul carierei. O ca­rieră care, oricum, îşi atinsese vârful, pentru con­diţiile anilor 2000. Străbătusem toate etapele. Aveam şapte ani când am debutat la festivalul de muzică uşoară pentru copii “Ursuleţul de aur”, am luat trofee în fiecare an, pentru fiecare categorie de vârstă, şi am devenit cunoscută (la noi în oraş, eram cunoscută şi pentru părul meu roşcat-auriu şi foarte cârlionţat).

Şi apoi, a urmat premiul luat la “Cerbul de Aur”, din 1997, care m-a consacrat la nivel naţional. M-am mutat în Bucureşti, am învăţat repede tot alfabetul scenei şi mi-am găsit un drum propriu în muzică (am studiat “music-hall”, la Universitatea Ecologică din Bucureşti, şi “Comunicare”, la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj), dar în viaţa sentimentală lucrurile nu mergeau grozav.

Până la 34 de ani, avusesem doar doi bărbaţi în viaţa mea, respectiv, două relaţii lungi şi de uzură, amândouă cu parteneri de scenă: una cu tatăl Dariei, Daniel Crăciun, chitarist şi acum medic în Germania, şi cealaltă, cu bluesmanul Rareş Totu. Mă simţeam obosită şi blazată de nesiguranţa şi neîncrederea care mă măcinau.

Când Veikko a intrat în viaţa mea, am simţit, pentru prima oară, că alături de el pot să am o viaţă normală, fără să-mi fac pro­bleme pentru ziua de mâine. Orice femeie îşi doreşte un bărbat care să poată avea grijă de ea, iar Veikko m-a încredinţat că este un om responsabil, dedicat până la capăt. Tot el a ţinut foarte mult să ne “luăm cu acte”, eu nu eram genul pentru care hârtiile aces­tea care leagă doi oameni să însemne ceva. Dar mi-am dat seama că pot să contez pe el, că este un om de onoare, aşa că am făcut-o şi pe-asta: sunt femeie măritată, “în rândul lumii”.

Între noi e o încredere absolută şi nu s-a întâmplat să mă în­doiesc de el vreodată. Avem nevoie unul de celălalt, ne consultăm în problemele importante, împărţim bucu­riile, dar şi grijile zilei. Mă simt împlinită ca fe­meie, ca soţie şi ca mamă, şi e minunat aşa! Realizez că a fost o şansă uriaşă ca noi doi să ne întâlnim şi îi mulţumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru asta”, dezvăluia Narcisa Suciu.