Vacanță ruinată pentru Mădălin Ionescu. “Prinși de potop” | VIDEO

vacanța din Grecia a lui Mădălin ionescu s-a transformat într-un coșmar din cauza vremii. O furtună puternică a afectat zona în care se află Mădălin Ionescu.

“Am plecat în Grecia pentru o vacanță de vis … Iată ce a ieșit … Prinși de potop ! ??? P.S. În același timp la Moscova erau 35 de grade ! Wtf ? Și-a băgat nenea Putin coada ? ?”, a anunțat Mădălin Ionescu pe contul său de socializare.

Fostul prezentator TV a filmat zona în care se află și a explicat ce s-a întâmplat.

“A fost ploaie cumplită aici, furtună. Practic uragan și cam asta se întâmplă cu plaja aici. A dispărut. Vacanța este sub semnul întrebării, dar nu suntem doar noi în situația asta. Practic, toată porțiunea. Este incredibil ce se întâmplă”, a mărturisit el.

Mădălin Ionescu este un fost prezentator și realizator de emisiune. Acum are un show pe care îl realizează online. Mădălin Ionescu este căsătorit cu jurnalista Cristina Șișcanu, împreună cu care are o fetiță, petra. Mădălin Ionescu mai are doi copii dintr-un mariaj anterior.

Citește și: CORESPONDENȚĂ DIN ITALIA/ Una dintre cele mai moderne nave militare din lume a fost lansată la apă. E spital mobil, centrală electrică plutitoare și produce apă potabilă!