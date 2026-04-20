Europa pierde 53 de milioane de oameni până în 2100. România va pierde o persoană din patru

Populația UE va scădea cu 12% până în 2100

Populația UE este estimată să scadă cu 11,7% între 2025 și 2100, de la 452 de milioane la 399 de milioane de locuitori, adică un minus de 53 de milioane de persoane, relatează Euronews.

Datele provin din cele mai recente proiecții publicate de Eurostat și includ și impactul migrației.

Dintre cele 30 de țări europene, se așteaptă ca 12 să înregistreze o creștere a populației, în timp ce 18 vor înregistra scăderi până în 2100. Evoluțiile demografice vor modifica și ierarhia statelor europene după populație. Cea mai importantă schimbare este că Spania va depăși Italia și va deveni a treia cea mai populată țară din UE.

România, printre țările cu cel mai mare declin

Declinul demografic nu va fi uniform în Europa. Se preconizează că Letonia (33,9%), Lituania (33,4%), Polonia (31,6%) și Grecia (30,1%) vor înregistra cele mai mari scăderi.

În aceste țări, peste 30% din populație ar putea dispărea până la finalul secolului.

Scăderi de peste 20% sunt estimate și în:

Bulgaria (-28%)

Croația (-27%)

Slovacia (-26,7%)

România (-24,3%)

Italia (-24%)

Ungaria (-22,5%)

Aceste procente înseamnă pierderea a aproximativ un sfert din populație.

Declinul populației este, de asemenea, între 10% și 20% în Portugalia (19,3%), Estonia (19,1%), Cehia (11,5%), Finlanda (10,7%), Slovenia (10,6%) și Germania (10,6%).

Populația UE va scădea cu 12% până în 2100. România, printre țările cu cel mai mare declin. Sursa foto: Eurostat

Unde va crește populația

În contrast, unele state vor înregistra creșteri semnificative, în special datorită imigrației:

Luxemburg (+36,4%)

Islanda (+27,1%)

Malta (+26%)

Alte țări cu creșteri peste 10% includ:

Elveția (+16,9%)

Irlanda (+14,6%)

Norvegia (+11,8%)

Suedia (+10%)

Experții spun că diferențele dintre țări sunt explicate în principal de migrație.

Dr. Tomas Sobotka, director adjunct al Institutului de Demografie din Viena, a declarat pentru Euronews că variațiile sunt determinate de „diferențele dintre migrația trecută și cea estimată, combinate cu structura de vârstă a populației”. Țările cu fertilitate scăzută și emigrație puternică au populații mai îmbătrânite și mai puțini tineri. La rândul său, dr. Anne Goujon, de la același institut, a subliniat că echilibrul dintre evoluția naturală și migrația netă este esențial.

Dintre marile economii europene, doar Spania este estimată să înregistreze o creștere a populației până în 2100, de aproximativ 1,3%.

Printre cele „patru mari” state ale UE în ceea ce privește dimensiunea economică și populația, Spania este singura țară despre care se așteaptă să înregistreze o creștere a populației până în 2100, deși aceasta este modestă, de 1,3%. Se preconizează că Franța va scădea ușor, cu 2,5%. Se așteaptă ca Germania (10,6%) și în special Italia (24%) să înregistreze scăderi demografice mai mari. Pe lângă scăderea populației, Europa se confruntă cu o îmbătrânire accentuată.

Până în 2100: peste o treime dintre europeni vor avea peste 65 de ani, ponderea celor peste 85 de ani va crește de peste trei ori, de la 3,2% la 10,8%, iar populația activă (31-65 de ani) va scădea semnificativ.

Spania va deveni a treia cea mai populată țară din UE

Evoluțiile demografice vor modifica și ierarhia statelor europene după populație. Cea mai importantă schimbare este că Spania va depăși Italia și va deveni a treia cea mai populată țară din UE. În această perioadă, se așteaptă ca populația Italiei să scadă cu 15 milioane, în timp ce cea a Spaniei va crește cu aproximativ o jumătate de milion.

Dintre cele 30 de țări, Elveția (locurile 15-10), Irlanda (locurile 21-17) și Norvegia (locurile 19-16) vor înregistra cele mai mari creșteri în clasament. În schimb, Bulgaria (locurile 16-20), Portugalia (locurile 10-13) și Grecia (locurile 12-15) vor înregistra cele mai mari scăderi.

Analizând schimbările în grupele de vârstă, se preconizează că populația UE va fi semnificativ mai în vârstă până în 2100. Ponderea persoanelor în vârstă de 85 de ani și peste se va tripla, crescând de la 3,2% în 2025 la 10,8% până în 2100. Asta înseamnă că mai mult de unu din zece europeni va face parte din această grupă de vârstă.

De asemenea, se preconizează că ponderea persoanelor cu vârste cuprinse între 66 și 84 de ani va crește, de la 17,6% la 21,8%. Împreună, populația de peste 65 de ani va reprezenta aproape unu din trei europeni până în 2100, comparativ cu unu din cinci în prezent.

