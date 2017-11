Bob Iger, CEO-ul companiei Disney anunță o nouă trilogie Star Wars după Episodul IX și spuen că următoarele trei filme vor fi realizate Rian Johnson, scrie The Guardian.

Șeful Disney a dezvăluit că noua trilogie va fi separată de saga Luke Skywalker și de cea a lui Han Solo, urmând să aibă personaje complet noi și să fie amplasată într-o zonă a galaxiei care nu a mai fost exploatată până acum.

Rian Johnson a regizat Episodul VIII – Star Wars: The Last Jedi, care va fi lansat în luna decembrie a acestui an. „Tuturor ne-a plăcut să lucrăm cu Rian la The Last Jedi”, a spus Kathleen Kennedy, președintele Lucasfilm. „Este o forță creatoare și să-l urmărști realizând The Las jedi de la început până la sfârșit a fost una dintre marile bucurii din cariera mea. Rian va face lucruri uimitoare cu această nouă trilogie”.

De asemenea, Iger a anunțat lansarea unei serii de televiziune Star Wars, care va fi difuzată la de Disney până la sfârșitul anului 2019. Cea mai recentă serie a fost animația Star Wars: Rebels, care a început în 2014 și care acum a ajuns la al patrulea sezon.

După lansarea Last Jedi, anul viitor, Disney va lansa povestea începuturilor lui Han Solo, mare parte din aceasta fiind refilmată de către Ron Howard după ce regizorii originali, Phil Lord și Chris Miller, au părăsit proiectul. Acesta va fi urmat de Episodul IX – în care va apărea Carrie Fisher, care va fi realizat de JJ Abrams, același care a regizat și Episodul VII – Star Wars – Trezirea Forței.