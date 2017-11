Regizorul american Ridley Scott reface un film întreg pentru a-l scoate pe Kevin Spacey din distribuție, acuzat de agresiune sexuală. Locul îi va fi luat de Christopher Plumer.

Actorul american Kevin Spacey a fost dat afară din cel mai recent film al regizorului Ridley Scott, care a decis să refacă pelicula ”All The Money in the World” fără actorul acuzat de mai multe persoane de agresiune sexuală, scrie BBC News.

Toate scenele în care apare Spacey în cel mai nou film al celebrului regizon Ridley Scott, vor fi refilmate cu Christopher Plumer în rol. Cu toate acestea, lansarea peliculei, programată pentru 22 decembrie, se va desfășura conform planului.

”All the Money in the World”, în regia lui Ridley Scott, se referă la răpirea din 1973 a nepotului adolescent a magnatului petrolului John Paul Getty – jucat inițial de Kevin Spacy.

Variety a scris că Spacey a filmat cam două săptămâni pentru acest film și că sunt multe scene în care actorul era singur. El apare deja în trailerul filmului, care a fost lansat în septembrie.

Mark Wahlberg și Michelle Williams, care joacă rolurile principale în film, sunt de așteptați să participe la reluarea filmărilor.

Filmul a fost, de asemenea, retras de șa festivalul anual al Institutului American de Film (AFI) din Los Angeles, în cursul acestei luni.

Rețeaua americană Netflix a decis de asemenea să anuleze drama House of Coards, cu Spacey în rolul principal, iar Academia Internațională de Arte și Științe ale Televiziunii a anunțat că nu-i va mai acorda actorului un premiu special Emmy.

Cariera lui Kevin Spacey a intrat în declin după ce a fost acuzat de actorul Anthony Rapp că i-a făcut avansuri sexuale, în 1985. Atunci, Anthony Rapp avea 14 ani, iar Spacey 26. Ca răspuns la afirmațiile lui Rapp, Spacey a spus că nu își amintește nimic despre incident și a oferit scuze. De atunci, alte 13 persoane l-au acuzat de de agresiune sexuală, inclusiv o femeie care a spus că Spacey l-a atacat pe fiul său de 18 ani, anul trecut.

Actorul Kevin Spacey a anunțat, prin intermediul unui purtător de cuvânt, că se află în căutarea unui „tratament” în urma acuzațiilor de agresiune sexuală. Între timp, alți bărbați au afirmat că starul le-ar fi făcut avansuri sexuale.