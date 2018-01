Adela Popescu, experiență de neuitat în Dubai, alături de soțul și băiețelul ei, în vârstă de un an și jumătate. Cei doi au fost cinci zile în Dubai şi încă opt în Mauritius, iar vacanţa în trei a fost una de vis.

„Am ezitat mulţi ani să mergem în Dubai. Înainte să îl avem pe Alexandru (n.r. fiul lor în vârstă de un an şi jumătate), consideram că mai bine ne rupem spatele în avion încă 5 ore şi ajungem în Thailanda, spre exemplu. Dar acum, pentru că e greu ca un pui aşa mic să zboare legat atâtea ore, am luat în considerare varianta aceasta. Absolut toţi cunoscuţii noştri ne spuneau că e perfect Dubai-ul, nu doar când vine vorba de o vacanţă cu copilul, dar şi aşa, pur şi simplu. Mda, nu ştiam ce să zic, nu mă atrăgea şi basta. Îmi părea că nu aş avea ce să fac toată ziua, că mă copleşeşte luxul exorbitant, că opulenţa mă va crispa, că va fi greu de organizat un program printre atâtea clădiri de sticlă. În fine, tot felul de gânduri, dar a cântărit enorm temperatura ideală, orele civilizat de zbor şi, de ce nu, un soi de curiozitate”, povestește Adela Popescu pe blog. „Nouă ne-a plăcut mult şi ne vom întoarce. Şi culmea, shopping zero. Nu am cumpărat niciun fir de aţă”, mai spune Adela.

După cele 5 zile în Dubai, au pornit spre Mauritius. „Am împărţit vacanţa în două şi bine am făcut. Am ales aici un resort frumos, chiar pe plajă, cu loc de joacă acoperit, nisip fin, intrare lină în mare”, mai spune Adela. Alexandru le dădea deşteptarea la 6 dimineaţa, ceea ce era bine, pentru că profitau de soare. „După ora 9 nu se mai putea sta la plajă, aşa că mergeam la masă, apoi la nani. După-amiaza închiriam maşină şi vizitam, apoi din nou nani, masă, relaxare…”. Unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-a trăit a fost într-o zi frumoasă, cu ploaie. „Eram în ocean şi îl ţineam pe Alexandru strâns la pieptul meu în timp ce ploua mărut cu stropi calzi peste noi. Băieţelul râdea, iar mie aproape îmi dădeau lacrimile de fericire. Am plecat apoi îngrămădiţi toţi trei într-un prosop. Ne iubim mai mult acum şi încă ne mai dorim un copil. Semn că în vacanţă a fost mai bine decât am lăsat să reiasă din această postare”, a scris Adela pe blogul ei.

