Alexandru Arșinel a chemat de urgență salvarea acasă, după ce i s-a făcut rău. Deși medicii i-au recomandat să se interneze în spital, acesta a refuzat.

Actorul a avut probleme cu tensiunea și a chemat ambulanța acasă, însă nu a vrut să meargă la spital.

Soția actorului are probleme grave de sănătate

„Dimineaţă m-am trezit ameţit, cu puseu de hipotensiune. Aveam 9 cu 5. M-am simţit rău acasă şi a venit salvarea. Au vrut să mă interneze, dar am refuzat”, a spus actorul, potrivit România tv. Și soția actorului are probleme grave de sănătate. Alexandru Arșinel ar face orice pentru binele soției sale, care a fost operată pe creier. Actorul scoate din buzunar 1.000 de euro pe lună pentru tratamentul și îngrijirea soției sale. De aproximativ un an și jumătate, Alexandru Arșinel are grijă de soția sa, după ce aceasta a căzut pe scări, la grădinița nepotului, și s-a lovit la cap.

