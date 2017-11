Vedeta Pro TV Amalia Enache s-a alăturat campaniei Magic Home, ce are ca scop construirea unui centru care oferă găzduire gratuită, suport și alte facilități familiilor cu copii diagnosticați cu cancer sau alte afecțiuni grave. Pornind de la ideea că părinții petrec ore, zile sau luni pe un scaun, ca să stea la căpătâiul micului suferind, nenumărate personalități din România au ales să petreacă mai multe minute pe un scaun, în încercarea de a convinge oamenii să trimită un sms prin care să doneze suma de 9 lei (2 euro).

Amalia Enache este una dintre vedetele din România care s-au implicat activ în campanie. A stat pe “scaunul suferinței”, timp în care a retrăit momentele crunte prin care a trecut în perioada în care și-a vegheat mama, zi și noapte, în spital.

A ieșit din cameră cu ochii în lacrimi și i-a povestit reporterului Libertatea de ce a ales să fie parte a proiectului Magic Home, cât de importantă este empatia și cât de important este pentru un copil aflat în suferință să aibă alături un părinte care să mai aibă puterea să zâmbească. Mai mult, vedeta PRO TV a povestit și propria ei experiență pe un scaun de spital, când își îngrijea mama.

“Au fost trei luni grele, groaznice, în care am avut grijă de ea înainte să se stingă. Și a fost și un moment crunt, o zi în care am aflat că e nevoie de o transfuzie de sânge pentru a-i salva viața, era totul foarte complicat și eu am plâns atunci, o zi întreagă nu m-am putut opri din plâns”, și-a amintit cu ochii în lacrimi Amalia. “Treceau oameni pe lângă mine, inclusiv personal medical și mă întrebau tot felul de lucruri fără importanță. Asistentele voiau să afle de la mine tot felul de amănunte despre emisiuni TV” a mai spus vedeta Pro TV, care a concluzionat, dată fiind experiența prin care a trecut, că există, totuși, în societatea noastră un soi de opacitate care ne împiedică să vedem oameni aflați în suferință, “să trecem pe lângă niște oameni care plâng pe un scaun”.

”Poate că am fost și eu în postura asta – și sper că n-am fost, iar dacă am fost, îmi pare rău”, a mai spus Amalia Enache, care a făcut un apel către oameni, dar și către autorități să nu rămână indiferenți la suferința semenilor, la nevoile lor, mai ales atunci când e vorba de copii bolnavi. “Dacă autoritățile ar ieși din birourile lor, dacă ar coborî din mașinile lor de protocol și ar merge cu un troleu până la Spitalul Fundeni și ar intra într-un salon, poate am putea avea și alte rezultate”, a mai spus vedeta PRO TV.

Vedetele și oamenii mai puțin cunoscuți vor sta în continuare, în mod simbolic, pe scaunul de spital, până se strâng 100.000 de SMS-uri. 5.000 de copii sunt tratați de cancer în prezent în România, 500 de cazuri noi în fiecare an.

Pentru o donație Magic Home, puteți trimite un SMS cu textul MAGIC la numărul 8844 (pe rețelele Digi, Orange și Vodafone).