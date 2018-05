Anca a mărturisit că nu a suferit niciodată de depresie și asta datorită copiilor, iar de mai bine de un an și-a schimbat total felul de a trata unele probleme.

“Ne mai ciondănim ca în orice căsnicie normală şi firească. Până anul trecut eram în bolul meu de sticlă, dar am început să privesc altfel lucrurile, sunt mai obiectivă acum. Nu m-am răzbunat niciodată, m-aş răzbuna doar din dragoste, dacă aş avea un motiv întemeiat. Nu am prieteni care m-au trădat sau cel puţin nu ştiu. N-ai cu ce să mă superi atât de tare niciodată. Nu am fost în depresie niciodată şi asta datorită copiilor. Dorm 5 ore şi aş vrea să dorm mai mult, visez mult când sunt supărată”, a spus Anca Serea la Antena Stars.

