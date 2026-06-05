O dronă maritimă suspectă, observată în dimineața zilei de 5 iunie, a declanșat o operațiune de urgență în apropierea sediului ARSVOM (Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare) din Portul Constanța.

Aparatul se afla lângă una dintre navele de salvare, iar autoritățile au restricționat imediat accesul în zona dintre Poarta 1 și Dana 0.

Într-un efort rapid, echipele de intervenție au evacuat personalul și civilii prezenți în perimetru.

Această măsură preventivă a fost esențială, având în vedere că dispozitivul nu a permis intervenția genistică de neutralizare, au spus oficialii.

La ora 10:28, drona a explodat necontrolat în Dana 78, provocând o deflagrație puternică, urmată de un incendiu și un nor dens de fum vizibil de la mare distanță.

Primele analize au arătat că dispozitivul era echipat cu un temporizator, ceea ce a dus la detonarea automată. În urma exploziei, s-a activat Planul Roșu de intervenție.

Din fericire, evacuarea rapidă a prevenit pierderi de vieți omenești. Potrivit rapoartelor preliminare, nu s-au înregistrat victime umane.

În curs de actualizare.

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