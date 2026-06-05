Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 6 – 12 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 6 – 12 iunie 2026

Între 6 și 7 iunie, în zori, disconfort interior generat de o neîncredere mai veche sau de o discuție recentă în care prietenii, cei dragi nativului ori copiii lor au făcut afirmații supărătoare.

Între 7 iunie, după ora 03:43′, și 9 iunie, dimineața, activitatea profesională curentă se va desfășura normal. Stare de sănătate în parametrii optimi. Între 9 iunie, după ora 11:34′, și 11 iunie, după-amiaza, o relație partenerială se poate complica pe fondul unor discuții în cadrul cărora se fac reproșuri și se aduc acuzații nefondate.

Cele patru planete, în tranzit prin sectorul opus zodiei lor, Berbecul, le va tulbura pe Balanțe care vor fi surprinse, uneori, de virulența unor dialoguri și replici și vor trage concluzia că partenerii lor de viață, de activitate și, implicit, acum, de dialog, sunt nedrepți cu ei, exagerând și dramatizând o situație care, chiar dacă „șchioapătă”, poate fi redresată cu calm.

Între 11 iunie, după ora 15:28′, și 12 iunie, intervenții pe lângă persoane sau instituții care îl poate ajuta material sau social pe un nativ în vederea desfășurării unei activități (învățătură, studii înalte, pregătire superioară, dezvoltare a unor abilități). Între 9 și 10 iunie, posibil succes sau context profesional care le va ridica nativilor nivelul de notorietate și vizibilitate publică; ascensiune socio-profesională prin numirea într-o funcție sau primirea unui statut special prin importanță și atribuții. Balanțele vor păstra, în prima parte a săptămânii, o reticență față de îndemnurile unor apropriați; ideile acelora nu li se vor părea nativilor, întotdeauna, de bună credință ori realiste.

Balanțele trebuie să țină cont de aceste presimțiri sau intuiții dar și de posibilele informații care le-ar putea zdruncina încrederea în niște asociați, colaboratori sau consilieri de-ai lor. Atenție la deplasări și la dialogurile în contradictoriu cu oficialii pe 10 iunie.

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