Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 6 – 12 iunie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 6 – 12 iunie 2026

Zodia Berbec. Dezordine în relațiile de prietenie; ceva nu merge, ceva nu corespunde intențiilor unui nativ; situații de viață mărunte care complică un program sau un proiect comun. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 6 – 12 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 6 – 12 iunie 2026

Zodia Taur. Relațiile personale vor evolua normal, banal, fără surprize, cu excepția ipotezei în care nativii au niște relații financiare cu prietenii, cu apropiații sau cu cei dragi, care se vor schimba în funcție de interesul fiecăruia, de la o zi la alta. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 6 – 12 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 6 – 12 iunie 2026

Zodia Gemeni. Motiv de satisfacție personală generat de evoluția favorabilă, pozitivă, inspirată sau adecvată a Gemenilor în plan public sau într-o situație delicată în care s-au descurcat de minune. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 6 – 12 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 6 – 12 iunie 2026

Zodia Rac. O pierdere, stricarea unui obiect din inventarul casnic costisitor îi vor obliga pe nativi să ia decizii menite să țină situația sub control sau să contracareze efectele neplăcute în plan bănesc, material sau patrimonial. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 6 – 12 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 6 – 12 iunie 2026

Zodia Leu. Leii vor trăi câteva zile de provocări în plan ideologic, cultural sau social, ei confruntându-se cu opiniile unor persoane cu care nu pot fi de acord. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 6 – 12 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 6 – 12 iunie 2026

Zodia Fecioară. Nativii vor dori să se lămurească asupra unei teme profesionale, vor dori să-și consolideze o opinie cu argumente ferme și coerente, vor dori să-și (re)ordoneze gândurile și ideile într-un fel sănătos pentru a perpetua enigme. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 6 – 12 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 6 – 12 iunie 2026

Zodia Balanță. Disconfort interior generat de o neîncredere mai veche sau de o discuție recentă în care prietenii, cei dragi nativului ori copiii lor au făcut afirmații supărătoare. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 6 – 12 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 6 – 12 iunie 2026

Zodia Scorpion. O problemă contractuală persistă în ciuda eforturilor nativilor de a le găsi o rezolvare. De cele mai multe ori, motivul îl va reprezinta refuzul uneia dintre părți de a accepta condițiile impuse în acel contract. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 6 – 12 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 6 – 12 iunie 2026

Zodia Săgetător. Discuțiile care ar trebui purtate se contramandează, se întrerup. Mesaje confuze, trunchiate sau bruiate de evenimentele cu care se intercalează. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 6 – 12 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 6 – 12 iunie 2026

Zodia Capricorn. Atenție, în preajma zilei de 10 iunie, la sănătate, unde se conturează o disfuncție la nivelul aparatului loco-motor, al brațelor, a funcțiilor hepatice și a celor respiratorii. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 6 – 12 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 6 – 12 iunie 2026

Zodia Vărsător. Nu cădeți în capcane ieftine (capricii, provocări, crize de gelozie, reproșuri absurde) în preajma zilei de 10 iunie care ar putea provoca stricarea unei prietenii sau o despărțire nejustificată. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 6 – 12 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 6 – 12 iunie 2026

Zodia Pești. Neliniști interioare, stări trecătoare de agitație, de nervozitate sau de stres mai mult sau mai puțin motivat de evenimentele de dată recentă. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 6 – 12 iunie 2026.

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