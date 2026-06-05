În zona costieră a Constanței ar fi fost descoperite încă patru ambarcațiuni cu explozibil, potrivit surselor Digi 24. Elicoptere SMURD și Black Hawk desfășoară misiuni de recunoaștere în zona coastei.

„S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 10-12 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim. În același timp, a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitatea să existe și alte drone”, a precizat Raed Arafat, într-o conferință de presă.

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