Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 6 – 12 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 6 – 12 iunie 2026

Între 6 și 7 iunie, în zori, griji financiare, plăți neprevăzute sau mai mari decât estimaseră nativii. Între 7 iunie, după ora 03:43′, și 9 iunie, dimineața, dialoguri calme dar mai puțin relevante ca beneficiu de informații.

Posibilă tentativă de abordare a unor „părți” dintr-un contract, dialog, asociere, partaj, proces, de a discuta starea de lucruri care-i reunește dar îi și desparte prin interese și soluții divergente; partea bună: se vor face niște promisiuni; partea rea: nu va fi nici un progres vizibil.

Asta pentru că reunirea celor doi Benefici și Protectori, Venus și Jupiter, în casa a VII-a a Capricornilor va fi contracarată de două cuadraturi importante: Kiron /Venus și Saturn/Mercur care, vor introduce note de reticență, de rezistență sau mici (mari?) crize de orgoliu și vanitate pentru că nici una dintre părți nu va accepta să lase impresia că e slabă și face concesii; totuși, va fi un pas înainte pentru că va deschide ușa care a fost închisă, până acum, dialogului.

Între 9 iunie, după ora 11:34′, și 11 iunie, după-amiaza, viață de familie tulburată de mici evenimente cotidiene care le vor strică liniștea, calmul, tihna sau nevoia de recuperare pentru că nativii vor trebui să facă față unor activități solicitante, obositoare, care le vor impune o semnificativă cheltuială de timp, de bani și de efort fizic. Între 11 iunie, după ora 15:28′, și 12 iunie, evoluție temperată a relațiilor afective. Atenție, în preajma zilei de 10 iunie, la sănătate, unde se conturează o disfuncție la nivelul aparatului loco-motor, al brațelor, a funcțiilor hepatice și a celor respiratorii.

Întreaga săptămână, va funcționa un Triunghi al micilor oportunități care le va da unora dintre nativi un sentiment, nu neapărat fals, cât mai degrabă înțeles disproporționat, cu privire la cheltuieli și câștiguri salariale a căror logică este un interes locativ, imobiliar sau familial.

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