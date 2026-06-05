Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 6 – 12 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 6 – 12 iunie 2026

Între 6 și 7 iunie, în zori, o problemă contractuală persistă în ciuda eforturilor nativilor de a le găsi o rezolvare. De cele mai multe ori, motivul îl va reprezinta refuzul uneia dintre părți de a accepta condițiile impuse în acel contract sau prevederile legale.

Între 7 iunie, după ora 03:43′, și 9 iunie, dimineața, liniște afectivă, calm interior, relaxare, perioadă bună pentru creație, meditație, recuperare prin muzică, activități care le dau nativilor satisfacții fără efort, nevoie de evadare în natură.

Între 9 iunie, după ora 11:34′, și 11 iunie, după-amiaza, creatorii și interpreții vor fi inspirați iar în perioada cuprinsă între 8 și 9 iunie, Scorpionii își pot vedea recunoscută o activitate profesională prin premii, diplome, laude, aplauze, cronici, „presă favorabilă”, aprecierea publicului, respectul specialiștilor.

Între 11 iunie, după ora 15:28′, și 12 iunie, posibilă stabilizare a nativilor prin intermediul unei asocieri sau al unui contract care le va impune o temă, un ritm de muncă și integrarea într-un grup restrâns sau într-un colectiv mai larg care desfășoară o activitate de proiectare, de cercetare, de elaborare a unor planuri profesionale pe termen scurt sau mediu. Atenție la bani pe 10 iunie: risc de a fi păcăliți, de a fi înșelați dacă vor face o cumpărătură, o plată sau o investiție.

Indicat ar fi să se amâne secvența și să se verifice atent toate datele problemei. Mecanism astral interesant alcătuit de Kiron și Venus (Micul Protector) care lansează un avertisment, o atenționare, un exemplu care naște similitudini și-i pune pe gânduri pe nativi referitor la felul în care (se) desfășoară activitatea la locul lor de muncă și discrepanțele de idei, interese sau opinii care se conturează, la care se adaugă mesajul explicit al cuadraturii Saturn/Mercur, între aceleași sectoare, care constituie un îndemn la tăcere, discreție, rezervă și delimitare.

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