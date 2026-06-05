Drona s-a autodetonat, în jurul orei 10.30.

„Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime”, a precizat MApN.

Drona maritimă este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”, potrivit sursei citate.

„Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță”, a mai informat MApN

Ministerul Apărării precizează că drona nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

„Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi dispoinibile”, mai informează MApN.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE