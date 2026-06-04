Bijuteriile Gabrielei Drâmbă, scoase la licitație

Ceasul Flamor din aur, de mână, de damă, din colecția Gabrielei Drâmbă, a fost adjudecat cu 4.000 euro. Prețul de pornire a fost de 3000 euro.

Perechea de cercei din aur roz, decorată cu chihlimbar, a fost adjudecată cu 1.600 de euro. Prețul de pornire a fost de 1500 de euro.

Setul din aur, format din pereche de cercei și inel, decorat cu perle, din colecția Gabrielei Drâmbă, a avut un preț de pornire de 1000 de euro și a fost adjudecat cu 3.125 euro.

Setul din aur roșu, format din pereche de cercei și pandantiv, decorat cu malachit, a fost adjudecat cu 3.500 de euro. Prețul de pornire a fost de 3000 de euro.

„Valoarea acestei colecții nu poate fi redusă la o sumă de bani”

Din colecția de bijuterii a Gabrielei Drâmbă au fost scoase, printre altele, la licitația de la Galeriile Artmark, la Palatul Cesianu-Racoviță, un ceas Colecție Flamor din aur, de mână, de damă – preț pornire 3.000 de euro; un inel din aur alb, decorat cu acvamarin și diamante – preț pornire 1.500 de euro și un colier din aur roșu, decorat cu carneolă, acesta din urmă la un preț de pornire de 3.000 de euro. Licitația s-a desfășurat la Galeriile Artmark, la Palatul Cesianu-Racoviță, în data de 4 iunie a.c., de la ora 18:00.

„Valoarea acestei colecții nu poate fi redusă la o sumă de bani, cu atât mai mult cu cât vorbim despre peste 30 de bijuterii, fiecare cu propriile caracteristici, materiale și estimări. Dincolo de valoarea intrinsecă a aurului, diamantelor și a celorlalte pietre prețioase care le compun, aceste piese au o importantă valoare istorică și documentară, dată de proveniența lor. Faptul că au aparținut Gabrielei Drâmbă, fosta soție a împăratului Bokassa I, le transformă în martori ai unei epoci și ai unui context istoric aparte, aflat la intersecția dintre putere, diplomație și lumea luxului din a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Pentru colecționari, proveniența reprezintă adesea o componentă la fel de importantă precum materialul din care este realizat obiectul, deoarece oferă acea dimensiune umană și istorică ce nu poate fi replicată. În acest sens, colecția doamnei Drâmbă nu este doar o selecție de bijuterii valoroase, ci și un fragment de istorie personală și internațională, conservat prin intermediul unor obiecte care își păstrează atât frumusețea, cât și capacitatea de a spune povești peste generații”, a declarat pentru Libertatea Anca Bejan – director comunicare Casa de Licitații A10 by Artmark.

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