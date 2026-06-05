Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 6 – 12 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 6 – 12 iunie 2026

Între 6 și 7 iunie, în zori, discuțiile care ar trebui purtate se contramandează, se întrerup. Mesaje confuze, trunchiate sau bruiate de evenimentele cu care se intercalează. Între 7 iunie, după ora 03:43′, și 9 iunie, dimineața, în familia din care provin nativii va fi liniște.

Între 9 iunie, după ora 11:34′, și 11 iunie, după-amiaza, certuri între cei dragi; părinții-Săgetător vor fi obligați să ia atitudine față de derapajele copiilor lor în momente cheie din existența lor (examene, concursuri, interviuri, proces de învățare).

Între 11 iunie, după ora 15:28′, și 12 iunie, muncă, spor, hărnicie, responsabilitate. Sănătate în parametrii normali. Pe 10 iunie, Luna Neagră, în tranzit prin casa I a personalității celor despre care vorbim, va face fac o opoziție cu Soarele, plasat în sectorul relațiilor parteneriale: necazuri de la partenerii de viață (certuri, despărțiri, situații greu de suportat, mici răzbunări, răfuieli, stridențe în comportament, abuz de încredere, exagerări, neînțelegeri moderate sau chiar majore).

Context astral avantajos în sectorul banilor și al bunuri sau al avantajelor materiale ori sociale (scutiri, finanțări, sponsorizări, gratuități) patronat de cei doi Benefici și Protectori, Venus și Jupiter, în Rac, ipostază care nu a mai avut loc de 25 de ani. Ceva se va rezolva simplu și ușor, foarte repede sau surprinzător (un cadou substanțial, un gest filantropic, o donație, o moștenire neașteptată).

Asupra acestui sector se va mai îndrepta și avertismentul sau îndemnul planetei Kiron cu privire la felul în care trebuie gestionată o avere, un bun de mare valoare și avertismentul planetei Saturn îndreptat spre Mercur, în Rac, care sugerează necesitatea ca Săgetătorii să fie tăcuți, discreți și puțin dispuși să vorbească despre planurile și intențiile lor de viață ori chiar despre nevoia de a-și lua niște măsurări de siguranță pentru viitor.

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