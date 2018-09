Chiar dacă nu mai este la vârsta la care să fie atrasă de noile platforme de socializare, Andreea Esca încearcă să se acomodeze cu noile tendințe și mai ales cu tehnologia din ziua de azi și să fie la fel de cool cum a fost în ultimii 25 de ani. „Sunt activă pe site-urile de socializare, pentru că atunci când mă apuc de ceva sunt foarte conștiincioasă și dacă m-am apucat, trebuie să mă țin”, ne-a spus vedeta de televiziune. Andreea nu doar încearcă să țină pasul cu copiii ei, dar se și sfătuiește cu ei când vine vorba de Instagram sau Facebook: „Îi întreb pe copii. Deja consider că sunt destul de mari să-și poată spună părerea și întreb dacă li se pare OK poza, dacă pot să o pun. Câteodată, îmi spun că nu vor să o postez, că au ieșit ei nu știu cum. Deci, vorbesc cu ei. Îi întreb”.

Andreea Esca refuză să-și retușeze pozele de pe Instagram și Facebook

Prezentatoarea Știrilor PRO TV spune că n-a făcut o obsesie pentru site-urile de socializare, că nu trăiește pentru ele, cum fac influencerii din noua generație. „Nu-s așa înnebunită să am multe like-uri. Poate și pentru că niciodată nu am dus lipsă de „urmăritori” – fără modestie, desigur -, nu sunt obsedată de asta. Sigur că-ți face mai mare plăcere să vezi că te-au urmărit 2.000 de oameni, nu 2, dar nu pot să zic că mă gândesc cum să pun pozele și în ce fel, cum să o tai sau să pun filtre ca să fie mai mulți urmăritori. Nu. De fapt, pentru mine Instagram-ul, Facebook-ul sunt doar o nouă platformă de a discuta cu oamenii și asta sunt, așa sunt, nu vreau să zic că sunt altcineva”, ne-a mai spus Andreea Esca, completând că nici nu concepe să-și modifice vreo fotografie, pentru că nu-și permite să-și păcălească publicul pe care îl are alături de peste 25 de ani. „Nu avea timp de Photoshop sau de alte programe și în al doilea rând, mi se pare cam periculos, pentru că, după aia, te întâlnești cu oamenii ăia pe stradă și-ți zic că nu ești ca pe Instagram. Mai bine să știe care e realitatea, să nu fie discuții”, a mai spus Esca.

VIDEO: Cosmin Nistor; FOTO: Dumitru Angelescu