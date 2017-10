Povestea lui Adam Balazs, cel care semnează coloana sonoră a serialului Umbre (I și II), este extrem de interesantă. Provine dintr-o familie de muzicieni din Budapesta, dar succesul l-a cunoscut tocmai la New York. Este primul compozitor maghiar care a avut premiera mondială la faimoasa sală Carnegie Hall în 2006, la cea de-a 50-a aniversare a Revoluției din 1956, de la debutul lui Béla Bartók în 1944.

Adam Balazs este cunoscut acum la nivel mondial ca producător și compozitor. Are în spate o carieră lungă și spectaculoasă. Face muzică de la 7 ani, fiind crescut într-o familie de muzicieni din Budapesta. A absolvit două școli de prestigiu, mai întâi Universitatea ELTE și apoi Conservatorul, ambele în Ungaria. A ales să plece în Statele Unite, la New York, ca orice est-european vrăjit de “visul american”. Nu i-a fost ușor. După cum a povestit într-un interviu acordat ziarului Magyar Nemzet, la început a făcut de toate – a fost chelner, constructor, fotojurnalist. “Nu mi-a fost niciodată rușine de muncă. Am două diplome, dar acolo contează ce știi să faci, nu diploma”, a declarat el.

A lipit anunțuri la avizierul școlii de film

Ingenios și curajos, Adam Balazs a atacat piața muzicii de film…punând anunțuri cu serviciile lui de compozitor de muzică de film la avizierul celei mai bune școli de profil din New York. Și au început să vină comenzile. A petrecut 13 ani în New York și Los Angeles și a compus muzica pentru filme cum ar fi Effectul Butterfly 3: Apocalipsa, Moonshine și Regele Elefanților. Din repertoriul său mai fac parte și seriale celebre cum ar fi “Friends”, dar și muzică pentru reclame la Coca Cola, Armani, Calvin Klein. “Mă consider un om foarte norocos pentru că cei care au lucrat cu mine revin atunci când produc un nou proiect”, a mai spus muzicianul. În 2000, Adam Balazs a înființat compania Yellowgator Productions, care oferă servicii în compoziția și producția muzicală. De la producții independente și studiouri până la producții TV și comerciale, printre clienții companiei se numără HBO, Cinemax sau 20th Century Fox.

“Compun muzica mai întâi în cap, iar când o scriu e deja gata”

În urmă cu șapte ani a decis să se întoarcă acasă. A declarat că vrea să își educe cei doi copii în limba maghiară. Dar nu a încetat colaborarea cu firmele de producție din SUA, iar HBO este unul din clienții lui constanți. Așa se face că, după ce a compus muzica pentru serialul maghiar Terapia, a fost solicitat să scrie muzica pentru “Umbre”. “Compun muzica mai întâi în cap. Practic, atunci când mă așez să o scriu, ea e deja gata. Îmi ia cam o săptămână să mă gândesc, să frământ idei și concepte. Apoi mă așez și compun, pentru o singură voce, foarte repede. Așa s-a întâmplat și pentru seria HBO din România”, își descrie Adam Balazs procesul de creație. Cât despre muzică, el e de părere că este o muncă grea, în care nu tu, compozitorul, decizi dacă piesa e bună, ci publicul. “Lumea muzicii sa schimbat atât de mult încât conceptul de muzică ușoară, muzică contemporană și sunet de film este atât de confuz, încât acest elitism trebuie să dispară. Nici măcar nu cred în aceste limite. A fost mereu o provocare să compun astfel de muzică”.

Sezonul II din “Umbre”, premieră în 19 țări

Din 12 noiembrie, fanii seriei Umbre se vor bucura de un nou sezon. În cifre, a însemnat 59 de zile de filmare, o echipă de 100 de oameni zilnic pe platou, 71 de locuri de filmare, 96 de set-uri, 46 de actori noi, după cum anunță HBO România. Scris de scenaristul și regizorul Bogdan Mirică, premiat pentru lungmetrajul său de debut, „Câini”, al doilea sezon, ce cuprinde șase episoade, e regizat de Bogdan Mirică și Igor Cobileanski. Producător executiv este Wayne Henry, iar producători sunt Alina David, HBO și Dragoș Vîlcu, Multi Media Est. Steve Mathews și Antony Root sunt producători executivi din partea HBO Europe. Sezonul 2 va avea premiera în această toamnă în cele 19 țări care fac parte din HBO Europe. Serialul este bazat pe „Small Time Gangster”, un format creat de Boilermaker Burberry și licențiat de DRG Formats.