Cât a slăbit Bianca Rus după ce și-a micșorat stomacul. Bruneta a avut prima apariție în direct la tv, unde a povestit cum au decurs lucrurile după intervenția chirurgicală.

Bianca Rus a slăbit în două luni de zile 11 kilograme şi mai are de dat jos încă 24 de kg. Bianca Rus a decis să se lase pe mâna medicului pentru a ajunge la silueta pe care și-o dorește.

“Primele 10 zile am băut zeamă de supă şi compot şi am dat jos 6 kg, următoarele 10 zile am mâncat mâncare pastă, supe creme, carne pastă, nu prea pot să mănânc carne, nu ştiu de ce. Am văzut că am scăzut în greutate, apoi în etapa a treia, am început să mănânc puţin, două guri dintr-un ardei umplut, o jumătate de perişoară… M-am gândit că o să-mi cadă părul, sau o să am problme cu unghiile, prima lună am luat şi vitamine, acum nu mai este necesar. Nu mâ cântăresc. Nu ştiu dacă aş mai putea să trec printr-o intervenţie, a fost totul ok, dar nu cred că aş mai putea să trec printr-o suferinţă. Făceam injecţii şi m-am dus la spital în pijama. Am început să fac sport, merg pe bandă cinci minute şi o să urc până la 30 de minute. Pe 6 octombrie mă voi mărita. Mai am 24 de kilograme de slăbit, voi avea 57 de kg la nuntă. “ a declarat Bianca Rus într-o emisiune TV.

