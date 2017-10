Cine este alături de Dj. Wanda în cele mai grele momente. După ce Andreea Marin i-a mărturisit că o așteaptă cu drag în România și i-a întins o mână de ajutor pentru a se trata într-un spital din Turcia, a venit rândul Corinei, care a transmis un mesaj emoționant.

DJ Wanda a aflat în Turcia, cu ce boală se confruntă. Boala vedetei este cauzată de mucoasa intestinului. ”Cu prietenii aproape este întotdeauna mai ușor. Te iubesc, Corina! Vă iubim”, este mesajul transmis Wanda.

Cine este alături de Dj. Wanda după ce a aflat diagnosticul

”Fată, ești una dintre cele mai puternice femei pe care le cunosc. Sunt mândră să fiu prietena ta. Ești tare, tu lupți, tu câștigi. Wanda învinge”, i-a transmis Corina Bud prietenei sale.

”O clinică privată din România a fost foarte aproape de povestea asta, după care am vrut să mai cer o a doua părere. Diagnosticul pus era grav, se numea boala Chrom, era echivoc, şi am mai vrut o opinie. M-am dus peste tot, am fot la cei mai buni profesori din ţara asta. Oameni care m-au primit cu sufletul foarte deschis. Poate că am avut ghinion. Mi s-a spus ‘Domnişoară, nu ai nimic, du-te la un psihiatru!’. Am ajuns şi la un psihiatru care mi-a spus că sunt flămândă şi nu am un diagnostic clar. (…) Boala asta este practic nimic, este de ordin microscopic, este de mai multe tipuri. Este pe sistem autoimun şi practic mucoasa intestinului subţine, a intestinului gros sunt afectate. Este o boală autoimună. Am intoleranţă la mâncare, la histamina. Mănânci orez, mucilagii de orez. Eu o să adorm cu boala asta”, a spus Wanda într-o emisiune TV, despre boala ei.

Citește și