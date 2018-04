Cine este, cu adevarat, Larisa de la „Exatlon” și de ce a decis să intre în marea competiție. Zâmbetul senin, stăpânirea de sine și firea blândă, non-conflictuala si nu in ultimul rand calitatile certe de sportiva sunt principalele caracteristici care i-au determinat pe telespectatori să o voteze , la fiecare propunere pentru eliminare, pentru a rămâne în concurs.



Provine dintr-o familie “modestă”, cum spune mama atletei, dar in care a existat mereu o mare comoara: dragostea pe care si-au purtat-o unii altora. “A fost un copil timid, retras, bun si cuminte de la inceput, inca din primele clase. Tin minte ca invatatoarea spunea ca este mult prea cuminte si mult prea retrasa, nu interactiona foarte mult cu copiii, nu ii placea sa greseasca. Era un copil foarte frumos, cu foarte putini prieteni, dar de buna calitate“, povesteste doamna Florina Vasile, mama exatlonistei.

Larisa și-a pierdut tatăl în urmă cu aproape un an

Pasiunea pentru sport a preluat-o din partea paterna a familiei. Tatal frumoasei atlete a fost vice-campion balcanic la lupte libere, insa cel care a dus prima oara la atletism a fost bunicul Larisei, si el mare sportiv, pe cand aceasta avea doar sapte ani. “Larisa traieste pentru sport. A inceput sa faca atletism de mica si nu s-a mai oprit. Atat de mare era pasiunea ei, incat a ales sa urmeze Colegiul National “Octav Onicescu”, cu profil sportiv, chiar daca pierdea 4 ore zilnic pe drum, de acasa pana la liceu si inapoi. Au fost 4 ani grei. Apoi a ales ANEFS ( Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport ) si ne-a spus: . A facut Kinetoterapie”, a adaugat doamna Vasile.

Cea mai grea lovitura a primit-o cand se astepta mai putin. Data de 15 septembrie 2017 va ramane cea mai trista zi in viata luptatoarei din Echipa Faimosilor. In aceasta zi si-a pierdut tatal, cel care a sprijinit-o, protejat-o si indrumat-o inca din prima zi de viata. Cu durere in glas, mama atletei povesteste ca “Larisa este nascuta pe 29 iulie, sotul era pe 30 iulie. In momentul in care am nascut-o, mi-a spus . Si, intr-adevar, ea a fost cel mai frumos cadou primit de el in aceasta viata”.

De altfel, Larisa a intrat in competitia “Exatlon” ca omagiu adus tatalui sau, dar si pentru a-i “raspunde” la intrebarile pe care acesta i le adresa constant, “ ” dupa cum rememoreaza doamna Vasile.

“I-am zis sa traiasca experienta, sa faca ceea ce crede. Ea depune tot efortul sa fie bine si sa castige proba, de aceea are acea seninatate. Dar sunt sigura ca in sufletul ei este foarte trista pentru fiecare punct pierdut!“, subliniaza doamna Vasile care mai adauga ca urmareste cu sufletul la gura evolutia fiicei sale in competitie.

In ciuda relaxarii pe care o afiseaza la Start, Larisa este un sportiv care urmeaza cu sfintenie regula de baza in fiecare competitie: incalzirea dinainte de probe. Si, din familie, a invatat ca un sportiv bun este si foarte precaut si nu se expune inutil accidentarilor.

Dincolo de latura sportiva, mama atletei este foarte fericita pentru ca fiica sa a reusit o mare performanta, datorita acestei emisiuni: sa isi depaseasca limitele, sa isi invinga timiditatea.

“Ii admir si ii respect pe toti cei care sunt in concurs, si pe cei care au fost si pe cei care inca sunt. Traiesc ce se intampla acolo la intensitate maxima. Noi, de acasa, uneori vrem sa le dam indicatii. Este o experienta nemaipomenita, este un concurs si totodata un reality show cu tema sportiva, dar in care poti demonstra nu numai calitatile sportive, ci iti poti arata intr-adevar si caracterul. Pentru ca in stresul si in emotiile de acolo este imposibil sa nu iti arati caracterul adevarat“, a concluzionat Florina Vasile care considera ca fiica sa este deja o mare campioana, atingandu-si obiectivele pentru care a plecat in Republica Dominicana.

