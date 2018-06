“Eram doar noi doua acasa si i s-a facut foarte rau. Am vrut sa chem doctorul, dar ea nu m-a lasat. Starea nu s-a ameliorat, m-a strigat si mi-a zis sa sun la doctor, apoi ne-am dus la spital. Am fost speriata atunci, dar m-am descurcat si totul s-a terminat cu bine. S-a facut de curand un an de la operatie si acum mama se simte perfect”, a declarat frumoasa Gloria pentru WOWbiz.ro.

Recent, Ozana Barabancea s-a afișat în costum de baie după ce a slăbit peste 40 de kilograme. Vedeta a fost fotografiată într-o ipostază rară și a făcut totul public. Fanii au felicitat-o imediat, mai ales că jurata de la Antena 1 a avut parte de o trasformare spectaculoasă în ultimele luni.

