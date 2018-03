Cum se înțelege Lavinia Pîrva cu copiii lui Ștefan Bănică jr? Ne-a dezvăluit chiar frumoasa brunetă care stă de ani buni la brațul cântărețului! Chiar dacă sunt extrem de discreți cu viața lor amoroasă, alegând să se cunune departe de ochii curioșilor, Lavinia și Ștefan trăiesc ca orice familie normală. Și așa cum e firesc, Lavinia are o relație specială cu copiii lui Ștefan Bănică jr din relațiile anterioare.

În multe familii, mamele vitrege nu sunt primite foarte bine de cei mici, însă nu este și cazul Laviniei, care a știut cum să interacționeze cu copiii juratului de la “X Factor”. Nu mai este pentru nimeni un secret că artistei îi plac copiii și că își dorește să devină mamă. De altfel, tocmai această slăbiciune a ei a dus, de mai multe ori în ultimii ani, la apariția zvonurilor că ar fi gravidă.

Cum se înțelege Lavinia Pîrva cu copiii lui Ștefan Bănică jr?

“După câte s-au scris, ar trebui să am o echipă de fotbal. Eu chiar cred că sunt foarte multe persoane din provincie care cred că am vreo 3,4,5 copii, însă nu am nici unul. Am un cățeluș pe care-l iubesc foarte tare, momentan”, ne-a mărturisit Lavinia, completând că, în momentul de față, singurii copii din familie sunt cei ai lui Ștefan Bănică din relațiile anterioare, adică Radu Ștefan și Violeta, fetița Andreei Marin. De care ea este foarte apropiată. “Violeta și Ștefănel îmi sunt, așa îmi place mie să spun, prietenii mei cei mai buni. Prietenii mai mici”, ne-a spus ea.

În momentul de față Lavinia, nu “muncește” la un nou membru al familiei, ci se concentrează asupra carierei sale. “Lucrez la un proiect nou. N-am să vă povestesc despre ce este vorba acum, pentru că veți vedea, dar pot să spun că urmează să lansez o nouă piesă, un nou videoclip. Este o piesă în care cred că se vor regăsi femeile. Se poate spune că va fi un cadou de la mine pentru femei”, ne-a spus bruneta, completând că, deși obișnuiește să scrie textele pentru majoritatea pieselor sale, a mers, de această dată, pe mâna unor compozitori: “În momentul în care am ascultat piesa, mi-am dorit foarte tare să o cânt și iată că s-a și întâmplat. Și videoclipul pentru piesă este unul de imagine, unde îmi voi schimba look-ul, așa cum am obișnuit și până acum, însă de data asta vor fi alte schimbări. Sunt surprize”.

VIDEO: Cosmin Nistor