Dana Roba a devenit mamă pentru a doua oară.Fosta iubită a lui Nicolae Guță a nescut natural o fetiță perfect sănătoasă. Bruneta a mărturisit că sarcina a fost mult mai grea decât prima.

Fetița Danei Roba a cântărit la naştere 3,5 kilograme şi are 53 cm, iar bruneta este în culmea fericirii. Mai mult, aceasta a luat o decizie radicală, după ce a născut cel de-al doilea copil.

„Da am născut. Slavă Domnului! A fost mai greu ca la primul copil. Da, am doi copii, este suficient. E foarte greu să naşti natural. Am două fete ca doi îngeri. Am născut natural, nu ca fricoasele astea. Sunt pe perfuzii, azi mi-am legat trompele.” a dezvăluit aceasta pentru spynews.ro

Dana Roba, una dintre multele foste iubite ale lui Nicolae Guţă, s-a aşezat la casa ei. Este căsătorită cu Daniel, împreună cu care are o fetiță, pe nume Chantall.

