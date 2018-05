Cei patru concurenți care s-au aflat de la început în competiția Exatlon și-au luat adio de la casa în care au stat, respectiv de la cotețul pe care l-au urât toți concurenții.

De la Faimoși, a mai rămas doar Vladimir Drăghia, iar de la Războinici… Alex, Ștefan și Ionuț. Dar acum concursul este individual, iar dintre ei… doar doi merg mai departe în finala LIVE.

„E greu, e ultima zi. O despățire de tot ce am clădit din ultima zi. Am ținut în mine mult. Aveam dureri foarte mari la mână, m-am accidentat. Am trecut greu peste toate aceste accidentări. E o plăcere, cu siguranță că unul dintre noi va ajunge la final. Mi-am dat sufletul, și la ștafetă și la tot și sper ca lumea de acasă să fi văzut acest lucru. Nu mă gândeam că voi ajunge aici. Am plâns, am râs, m-am bucurat, dar sunt aici. E grea despărțirea, am trăit mult aici și am trăit ca o familie. Ne întoarcem la familie, la ce iubim noi”, a spus Ionuț.

„Concursul a fost ca viața unui om. În prima lună abia am învățat să mergem. Încotro să ne îndreptăm și cum să mâncăm. În a doua lună am fost ca niște adolescenți, rebeli. În a treia lună am avut vârsta de mijloc, o maturitate. În a patra lună, deja începusem să ne gândim la sfârșit. În această lună, parcă am ajuns să vedem niște roade ale muncii. Locul ăsta ne aparține tuturor. Nu face parte doar din amintirile mele și mă bucur că este așa. Mă consider norocos că am avut timp să îmi iau adio de la locul acesta. Eu sunt ultimul și cred că toți cei care au plecat au regretat că nu au putut să își ia adio. De data asta nu mi-am luat la revedere, chiar mi-am luat adio. Sunt pregătit pentru jocurile individuale. Exatlon nu e o luptă, ci un joc. Am trăit aici o paletă nouă de sentimente, sentimente pe care le cunoșteam, dar care nu aveau aceeași intensitate, aceleași culori. M-am uitat în urma mea și m-am uitat la tot. E ca și în viață, știi că se va întâmpla, că se va termina totul”, a mărturisit și Vladimir.

„Mă încearcă multe sentimente. Simt că mă voi întoarce diseară. Simt că voi schimba cotețul cu casa. Am ajuns la final. O mare parte din mine rămâne aici, o mare parte din mine”, a spus Alex.

„Fel și fel de momente. Chiar am pus mult suflet în tot ce s-a întâmplat aici. Mă simt emoționat, dar și încrezător. Am o balanță între emoție și încredere. Au fost mai multe momente grele, dar m-au călit și sunt recunoscător acestor momente grele. Îmi pare rău că nu mi-am luat adio și de la coteț”, a declarat Ștefan.