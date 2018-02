Deea Maxer a fost cerută din nou în căsătorie, chiar în ziua în care a împlinit 28 de ani. Soțul ei a făcut gestul emoționant la petrecerea organizată într-un local din Capitală.

Dinu Maxer a cerut-o în căsătorie pe Deea, pentru că el nu făcusem asta, deşi s-au căsătorit. Cei doi își vor reînoi jurămintele.



„Acum 10 ani când am cerut-o pe Deea am uitat să fac un gest. Nu am cerut-o! Deea, eu nu am făcut un lucru! Nu am pus genunchiul jos! La 10 ani, trei inele, unul pentru că eti o soţie extraordinară, al doilea pentru că ştii să fii ispită pentru mine şi al treilea pentru că eşti o mamă perfectă. Mai vrei să fii soţia mea în continuare?”, a spus Dinu Maxer la Antena Stars.



„Da! Anul acesta ne reînnoim jurămintele. Vom face nuntă de 10 ani. Îi cerem lui domnul Lis să ne recăsătorească”, a răspuns Deea Maxer. Artista și-a schimbat recent look-ul, iar părul creț o prinde de minune.



