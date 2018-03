Elena Ionescu , primele declarații despre sarcină și despre cununia civilă, care a avut loc zilele trecute, într-un cadru restrâns. Artista nu și-a dorit să vorbească despre copil, însă evenimentele din viața ei nu i-au permis să șină totul secret.

Elena ex-Mandinga este însărcinată și s-a cununat civil, cu Dragoș Stanciu, într-un cadru restrâns.

“Este o sarcină uşoară. Am făcut încă de la început sport. Acum îmi doresc să o las mai moale cu sportul. Am vrut să ţin sarcina secretă, dar evenimentele din viaţa mea nu mi-au permis asta. Trebuie să cânt. Sarcina a venit ca o surpriză a vieţii mele. Aş face sport încontinuu. (…) Eu cu Dragoş avem extrem de multe lucruri în comun. Cununia am stabilit de comun acord să se desfăşoare într-un cadru mai restrâns. La început nu m-am gândit că o să fiu gravidă, că o să mă căsătoresc şi că o să fiu atât de fericită. Sunt un om credincios şi m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea pe cineva pe sufletul meu. (…) Dragoş mi-a pus inelul pe telefon, deoarece ştia că aşteptam un apel. Mi-a spus că îmi sună telefonul, însă am observat inelul aşezat direct pe ecran. (…) Vreau ca băieţelul meu să aibă un nume de bază românesc. O să-l cheme Răzvan şi poate o să-i punem şi un nume de sânt”, a spus Elena Ionescu la Antena Stars.

