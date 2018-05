Gabriela Cristea, despre momentul divorțului de Marcel Toader. Vedeta a făcut mărturisi sincere, la Acces Direct, despre episodul dureros prin care a trecut. De asemenea, aceasta a recunoscut că episodul de violență din familia ei a pus capac și a luat o decizie radicală.

“Suma pe care am pierdut-o este foarte mare. Nu ştiu dacă îmi voi mi recupera ceva vreodată. Nici nu mai contează. Important că Dumnezeu a fost bun şi generos cu mine. Lucrurile erau destul de complicate la mine acasă. În condiţiile astea am reuşit să fac performanţă. Aveam nopţi în care nu dormeam, multe. Toate lucrurile la un loc. Nici nu contează. A fost un singur episod, finalul (n.r. violenţă). Am plecat atunci. Nu i-aş spune nimic acum. Ai lângă tine oameni care ştiu cum eşti. Fiecare om îşi creşte fericirea pe care şi-o doreşte. Eu îi dădusem drept pe semănătură. M-am trezit cu 50 de roni în cont. Nu am slăbit foarte mult din cauza divorţului. Am slăbit, dar eu intrasem într-o perioadă de retuş”, a spus Gabriela Cristea la „Acces Direct”.

În cadrul aceluiași interviu, Gabriela Cristea a spus de ce nu îi permite tatălui ei să își vadă nepoata. Vedeta a vorbit în direct la Acces Direct despre relația cu părinții ei, dar și despre fiica ei, de care vrea să fie întotdeauna aproape.

