A confirmat că a notificat Camera Deputaților

Prezența sa la ședința liberalilor a declanșat un val de critici dure din partea conducerii PSD Buzău, care consideră gestul o trădare, relatează News.ro.

Transferul nu este o surpriză: drumul lui Petre Emanoil Neagu către PNL a început oficial încă din 25 martie. Prezența sa de atunci la ședința BPJ Buzău a fost semnalul clar al unei mutări iminente către formațiunea aflată acum sub conducerea lui Ilie Bolojan.

Deputatul a confirmat marți că a notificat oficial conducerea Camerei Deputaților despre decizia sa de a se alătura grupului parlamentar al PNL. Deși urmează să semneze adeziunea în perioada următoare, acest pas marchează încetarea automată a calității sale de membru al Partidului Social Democrat.

A mai făcut parte din rândurile liberalilor

Relația lui Neagu cu PNL are rădăcini vechi. Deputatul a mai făcut parte din rândurile liberalilor buzoieni până în 2008, momentul trecerii sale la PSD. După aproape două decenii în care a dominat politica locală din postura de lider social-democrat, acesta a ales să revină la vechiul său partid.

Președintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a declarat pentru SansaNews.ro că plecarea lui Neagu nu a fost o surpriză pentru el, catalogând gestul fostului coleg drept un gest bazat pe interese strict personale.

„E un cadou foarte frumos făcut din partea domnului Neagu de ziua mea, astăzi. Mă aşteptam la acest lucru pentru că a fost discutat cam de două luni de zile că va pleca”, a afirmat Lungu.

„În aceste momente se văd şi caracterele oamenilor politici (…) mă aşteptam ca la vârsta şi la înţelepciunea lui să se gândească la interesul cetăţenilor, nu la interesul personal. Dar iată că m-am înşelat”, a adăugat acesta.

Ce i se reproșează

Mai mult, Lungu i-a adus reproșuri dure lui Neagu. Acesta afirmă că Neagu a beneficiat de sprijin total din partea social-democraților, deși activitatea sa nu ar fi justificat o asemenea încredere din partea organizației.

„Partidul Social-Democrat i-a oferit totul domnului Neagu (…) a avut toate funcţiile oferite pe tavă de către PSD şi n-a făcut mari lucruri pentru judeţul Buzău”, a declarat deputatul Romeo Lungu, actualul preşedinte al PSD Buzău.

De asemenea, Romeo Lungu consideră că mutarea are la bază o strategie personală: „Se pare că interesul personal este mult mai important decât interesul cetăţenilor. O rebranduire la 67 de ani nu are decât scopul de a avea un interes personal. Totuşi, când eşti ales pe listele unui partid politic trebuie să respecţi votul cetăţenilor şi să duci mandatul până la capăt”, a mai spus Lungu.

Născut pe 18 februarie 1959, în comuna Pârscov, județul Buzău, Petre Emanoil Neagu a intrat în politică la puțin timp după Revoluție, fiind ales consilier județean în cadrul Consiliului Județean Buzău în 1992. Începând cu anul 2005, a devenit vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău, iar în anul 2015 a fost ales președinte al aceleiași instituții.

Petre Emanoil Neagu este cunoscut de către buzoieni ca fiind microbist, o figură frecvent întâlnită la meciurile de fotbal și handbal și un susținător înfocat al echipelor buzoiene.

„Ca președinte al Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu a avut priorități clar stabilite: modernizarea infrastructurii rutiere, sănătatea și atragerea de fonduri europene. A pornit o cursă contra-cronometru pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău și prin fiecare proiect implementat a urmărit și modernizarea comunităților locale, cu scopul de a crește sustenabil nivelul de trai al tuturor categoriilor sociale. Deviza lui este „Fiecare buzoian merită o șansă la un trai mai bun!” și consideră că toată clasa politică, indiferent de nivelul de reprezentare, trebuie să aibă acest obiectiv clar în orice inițiativă întreprinde”, se arată într-o postare pe Facebook a PSD Buzău, din data de 26 noiembrie 2024.

PNL rupe coaliția cu PSD

Partidul Național Liberal a decis în ședința Biroului Politic Național de marți, 21 aprilie, că premierul Ilie Bolojan nu va demisiona, așa cum cere PSD, iar coaliția formată în iunie 2025 nu mai există pentru liberali.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că partidul ia în calcul depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, dacă acesta nu îşi dă demisia, potrivit agenției de presă News.ro.

Social-democrații au cerut luni părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. Singura întrebare a fost dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Votul a fost favorabil (97,7%, ceea ce înseamnă 4.504 voturi pentru), astfel încât Bolojan are termen până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, să decidă dacă își dă demisia.







