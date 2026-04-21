A confirmat că a notificat Camera Deputaților

Prezența sa la ședința liberalilor a declanșat un val de critici dure din partea conducerii PSD Buzău, care consideră gestul o trădare, relatează News.ro.

Transferul nu este o surpriză: drumul lui Petre Emanoil Neagu către PNL a început oficial încă din 25 martie. Prezența sa de atunci la ședința BPJ Buzău a fost semnalul clar al unei mutări iminente către formațiunea aflată acum sub conducerea lui Ilie Bolojan.

Deputatul a confirmat marți că a notificat oficial conducerea Camerei Deputaților despre decizia sa de a se alătura grupului parlamentar al PNL. Deși urmează să semneze adeziunea în perioada următoare, acest pas marchează încetarea automată a calității sale de membru al Partidului Social Democrat.

A mai făcut parte din rândurile liberalilor

Relația lui Neagu cu PNL are rădăcini vechi. Deputatul a mai făcut parte din rândurile liberalilor buzoieni până în 2008, momentul trecerii sale la PSD. După aproape două decenii în care a dominat politica locală din postura de lider social-democrat, acesta a ales să revină la vechiul său partid.

Președintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a declarat pentru SansaNews.ro că plecarea lui Neagu nu a fost o surpriză pentru el, catalogând gestul fostului coleg drept un gest bazat pe interese strict personale.

„E un cadou foarte frumos făcut din partea domnului Neagu de ziua mea, astăzi. Mă aşteptam la acest lucru pentru că a fost discutat cam de două luni de zile că va pleca”, a afirmat Lungu.

„În aceste momente se văd şi caracterele oamenilor politici (…) mă aşteptam ca la vârsta şi la înţelepciunea lui să se gândească la interesul cetăţenilor, nu la interesul personal. Dar iată că m-am înşelat”, a adăugat acesta.

Ce i se reproșează

Mai mult, Lungu i-a adus reproșuri dure lui Neagu. Acesta afirmă că Neagu a beneficiat de sprijin total din partea social-democraților, deși activitatea sa nu ar fi justificat o asemenea încredere din partea organizației.

„Partidul Social-Democrat i-a oferit totul domnului Neagu (…) a avut toate funcţiile oferite pe tavă de către PSD şi n-a făcut mari lucruri pentru judeţul Buzău”, a declarat deputatul Romeo Lungu, actualul preşedinte al PSD Buzău.

De asemenea, Romeo Lungu consideră că mutarea are la bază o strategie personală: „Se pare că interesul personal este mult mai important decât interesul cetăţenilor. O rebranduire la 67 de ani nu are decât scopul de a avea un interes personal. Totuşi, când eşti ales pe listele unui partid politic trebuie să respecţi votul cetăţenilor şi să duci mandatul până la capăt”, a mai spus Lungu.

Deviza lui este „Fiecare buzoian merită o șansă la un trai mai bun!”

Născut pe 18 februarie 1959, în comuna Pârscov, județul Buzău, Petre Emanoil Neagu a intrat în politică la puțin timp după Revoluție, fiind ales consilier județean în cadrul Consiliului Județean Buzău în 1992. Începând cu anul 2005, a devenit vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău, iar în anul 2015 a fost ales președinte al aceleiași instituții.

Petre Emanoil Neagu este cunoscut de către buzoieni ca fiind microbist, o figură frecvent întâlnită la meciurile de fotbal și handbal și un susținător înfocat al echipelor buzoiene.

„Ca președinte al Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu a avut priorități clar stabilite: modernizarea infrastructurii rutiere, sănătatea și atragerea de fonduri europene. A pornit o cursă contra-cronometru pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău și prin fiecare proiect implementat a urmărit și modernizarea comunităților locale, cu scopul de a crește sustenabil nivelul de trai al tuturor categoriilor sociale. Deviza lui este „Fiecare buzoian merită o șansă la un trai mai bun!” și consideră că toată clasa politică, indiferent de nivelul de reprezentare, trebuie să aibă acest obiectiv clar în orice inițiativă întreprinde”, se arată într-o postare pe Facebook a PSD Buzău, din data de 26 noiembrie 2024.

PNL rupe coaliția cu PSD

Partidul Național Liberal a decis în ședința Biroului Politic Național de marți, 21 aprilie, că premierul Ilie Bolojan nu va demisiona, așa cum cere PSD, iar coaliția formată în iunie 2025 nu mai există pentru liberali.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că partidul ia în calcul depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, dacă acesta nu îşi dă demisia, potrivit agenției de presă News.ro.

Social-democrații au cerut luni părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. Singura întrebare a fost dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Votul a fost favorabil (97,7%, ceea ce înseamnă 4.504 voturi pentru), astfel încât Bolojan are termen până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, să decidă dacă își dă demisia.


Motivul pentru care Gabriela Cristea a rupt legătura cu familia sa. Nu a mers nici la înmormântarea mamei sale: „Riscam să îmi iau bătaie”
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Coiful dacic și brățările de aur au ajuns în țară. Unde au fost duse și când vor putea fi văzute de public
România a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova: „Va servi în procesul de reconstrucție viitoare a Ucrainei”
„S-au trezit la viață de Paște”. Doi români aflați în stare vegetativă, salvați printr-o metodă revoluționară folosită în Parkinson
„Mi-e milă de Chiricheș!”. Marius Șumudică, stupefiat de situația veteranului de la FCSB
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Pe urmele tatălui său celebru. Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, realizare importantă în culturism
Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște
LIVE TEXT - Criză politică în România după retragerea PSD: PNL rupe alianța cu PSD, Nicușor Dan cheamă partidele la discuții, iar Bolojan invocă „era Dragnea”
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
Cum vrea Polonia să scape de datoria de 1,4 miliarde de euro către Pfizer. Detaliul găsit de juriști, de care s-ar putea folosi și România
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
