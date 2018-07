Elevii săi, care se pregătesc la club sportiv al lui Kru Alin –”House of Champions MMA”, fac performanță în cele mai importante competiții de sporturi de contact din lume – Glory, K1, Bellator, dar mai ales UFC, cea mai importantă și bănoasă ligă de profil din lume.

Într-un interviu exclusiv, timișoreanul nelipsit de la cele mai importante gale, în ring ori în cușcă, ne povestește despre pasiunea ce i-a devenit meserie și care l-a dus în fruntea sporturilor de contact și box la nivel mondial.

”Când am ajuns în Canada mi-a fost foarte greu. A fost un şoc pe toate planurile. Dragostea şi pasiunea pentru sport m-au motivat să muncesc, să-mi deschid propria sală –Iron Tiger- şi n-am mai avut timp de dezamăgiri. Încet, încet, luptătorii pe care i-am antrenat au început să fie mai bine cotaţi, au ajuns campioni la amatori, iar acum mulți sunt campioni în ligi profesioniste”, își începe povestea Kru Alin.

”Campionii mei? Sunt primul antrenor român ce a avut elevi în UFC – Claude Patrick, Shane Campbell, Josh Hill, Antonio Carvalo, Mark Bocek și sper ca următorul să fie Kyle Nelson. De asemenea, sunt singurul antrenor român care a antrenat un campion Glory – canadianul Gabriel Varga. Will Romareo, Denis Puric au luptat în Bellator MMA și K-1”, laudă Alin ”gloriile” clubului său situat aproape de celebra cascadă Niagara.

”Antrenez mulți luptători, zi de zi, și sper ca cei tineri să calce pe urmele elvilor mei care au ajuns campioni mondiali ori au luptat în cele mai mari ligi din lume”, își dorește inimosul român.

”Voi fi cutman la următoarea gală UFC, la mult așteptatul main event, întânirea dintre Eddie Alvarez și Dustin Poirier”

Pe 28 iulie, în Calgary, va avea loc un nou eveniment marca UFC, așteptat de întreg mapamondul, unde românul va avea rolul de cutman, unul extrem de important dacă situația o cere.

Alin are o calificare rar în lumea sportului de contact, aceea de a acorda primul ajutor în caz de sângerări și epistasis, de a menține în luptă un sportiv care a încasat lovituri. Înarmat cu forfecuțe, creme, bandaje și lame, românul va fi omul pe care se bazează, la o adică, toți luptătorii galei, inclusiv, capetele de afiș, faimoșii Eddie Alvarez și Dustin Poirier.

”UFC este de departe ce mai mare și bogată organizație de sporturi de contact din lume. Aici am avut șansa să fiu cutman pentru cele mai mari vedete ale ringului, să îi văd pe cei mai buni la lucru împreună cu antrenorii lor. Asta mă ajută să fiu un antrenor și mai bun”, este convingerea lui Alin care a prins și un meci de box de centură mondială

”Am fost cutman am lucrat pentru meciul de campion mondial de box în versiunea WBC, în care și-a apărat centura Adonas Stevenson”

Kru Alin este analist la celebrul post de televiziune Fight Network, canal ce emite în 38 de țări din lume

”Din păcate nu vin acasă cât mi-aş dori datorită activitaţii mele. Schimb mai mult de 60 de avioane pe an. Am avut ocazia să vin la o gală, la Sibiu-RXF (2017), organizatorul galei – Sebastian Vieru face o treabă deosebită pentru luptătorii români, am colaborat, iar unul dintre rezultate a semnarea primei luptătoare românce de MMA în UFC, Cristina Stanciu. Din păcate sporturile de combat din România nu ajung la potențialul maxim din cauza situației economice. Trebuie investiți bani pentru a se culege rezultate. Văd un luptător român cu viitor în UFC, pe Nicolae Negumereanu, datorită palmaresului său fără nici o înfrângere iar în kickboxing Beny Adegbuyi. Este cel care a fost cel mai aproape de titlul Glory” zice cel ce a fost antrenorul echipei Canadei de muay-thay la cupa mondială din 2006 și care este și analist la celebrul post de televiziune Fight Network, canal ce emite în 38 de țări de pe mapamond.

”Am mulţi elevi în uniformă şi, desigur, am avut şansa să lucrez în poliţie, aici, în Canada. Însă asta ar fi însemnat să renunţ la multe lucruri pe care le fac în sport. Am ales să fiu fidel sportului care mi-a dat şansa să trăiesc viaţa pe care mi-am dorit-o. Tinerii vin spre sport. Unul dintre cele mai bune lucruri care le face sportul pentru tineret este să îi ţină departe de alcool, ţigări, droguri şi toate moravurile spre care sunt înclinaţi în America de Nord. Dacă se implică în sport vor creşte şi vor trăi o viaţă sănătoasă, vor fi puternici”, crede Kru Alin, românul respectat de sute de luptători formați de el și distins membru al societății canadiene.

