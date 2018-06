Deși cântă muzică de petrecere, Jean de la Craiova își alege cu grijă atât haine de scenă, cât și cele cu care se prezintă la evenimentele mondene, ceea ce îl face să fie unul dintre cei mai bine îmbrăcați artiști de la noi.

„Azi m-am și grăbit pentru că nu am vrut să întârzii. Nu știu dacă emisiunile de modă, de vestimentație, de stil, dacă mă apreciază”, ne-a povestit Jean, completând că meritul pentru ținutele alese este al fiicei sale, Sabrina, care la cei 17 ani, are grijă ca tatăl său să fie în tendință cu moda. „Mie îmi iau hainele în grabă, dar ultimul cuvânt îl are fiica mea, Sabrina. Mereu mă duc la ea și o întreb dacă sunt bine. Mă ceartă când nu mă încalț cum trebuie și îmi spune cu ce să înlocuiesc. Mă pune să fac cum zice ea că altfel râde lumea de mine. De această dată îmi luasem niște pantofi, tot maro, dar cu o talpă mai groasă și când m-a văzut, mi-a spus să-i schimb cu unii cu talpă mai subțire. Am ascultat-o. Ultimul cuvânt îl are fiica mea”.

Jean de la Craiova se îmbracă după cum îi spune fiica lui la toate aparițiile media

Paradoxal este că Jean nu numai că are un dressing impresionant, așa cum se vede din exterior, dar cele mai multe haine le ține în portbagajul mașinii. „Dressing-ul meu este mic. Nici nu am când să le îmbrac pentru că dressing-ul meu este mai mult în mașină. Am câteva sacouri, cămăși, tricouri, pantaloni, pentru că trebuie să mă schimb tot timpul”, ne-a spus cântărețul, motivând că totul ține de atitudine, nu doar de haina pe care o îmbraci.

„Nu cred că de fiecare dată o nimeresc, dar este stilul meu. Există persoane care orice și-ar pune pe ele îi vine bine, și există persoane pe care poți să pui și aur că nu stă bine”.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

