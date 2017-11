Mădălina Ghenea, primele declarații după despărțirea de Matei Stratan.Bruneta a fost la fel de reținută și încă nu a confirmat ruptura de tatăl copilului ei, însă a lăsat în continuare loc de interpretări ținând să precizeze că lucrurile se vor îndrepta.

Mădălina Ghenea a participat singură la un eveniment organizat zilele acestea în Capitală. Aceasta a declarat că preferă în continuare intimitatea.

Mădălina Ghenea speră ca lucrurile să se așeze în viața ei personală

„Eu înţeleg această goană, această vânătoare după senzaţional. Sunt un om normal şi am şi eu momente când prefer ca intimitatea mea să rămână… Nu m-au dezamăgit persoane în ultimul an. E foarte greu să o dezamăgeşti pe Mădălina. Am încredere în mine. Fetiţa mea sigur va fi bine. Ce pot să spun? Nu am fost dezamăgită. Ştiu că lucrurile se vor repara. Lumea nu mă cunoaşte pentru că nu am dat interviu şi am preferat să tac. Poate că şi eu am greşit”, a spus Mădălina Ghenea pentru „Agenţia VIP”.

Mădălina Ghenea profită din plin de timpul petrecut alături de fetița ei. „Este cea mai frumoasă perioadă din viaţa mea pentru că o am pe micuţă. Începe să fie o perioadă aglomerată pentru că încerc să mă întrc la lucru. E greu să lipsesc şi o jumătate de oră, să plec de lângă micuţă. Eu aşa sunt. Am nevoie de munca mea. Am construit o poveste frumoasă în 16 ani şi e normal să continue această poveste frumoasă. În bine s-a schimbat viaţa mea de când am copil. Mi-am dorit foarte mult un copil. Am încercat să adopt, nu am reuşit şi mă bucur foarte mult să o am. Seamănă perfect cu tăticul ei. E superbă! A spus când a împlinit şase luni. M-am simţit minunat, sunt foarte bucuroasă. Mi-e foarte greu să iau o bonă”, a mai spus Mădălina Ghenea.

