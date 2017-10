Marcel Toader trăiește un coșmar și este convins că fosta lui soacră i-a făcut farmece. Afaceristul a povestit în direct la tv, amănunte incredibile.

Marcel Toader și Maria Constantin se află în proces de divorț, iar afaceristul continuă seria dezvăluirilor uimitoare despre cea pe care susținea că o iubește.

Marcel Toader trăiește un coșmar și crede că i s-au făcut vrăji

Marcel Toader a găsit obiecte care par a fi cele utilizate pentru a face farmece: fire de păr, fire de păr blonde, fulgi de porumbel, miere şi tămâie „Canapeaua am cumpărat-o în 2014. Căutam un act și am descoperit lucrurile astea. Cred că de două luni jumătate trăiesc într-un coșmar fantastic. Cred că ceva m-a lovit peste ochi. Cred că în acești patru ani am făcut tot ce se putea face în familia asta. Eu nu înțeleg de ce toate lucrurile astea. Fosta mea soacră se ocupă cu așa ceva (n.r. farmece)”, a spus Marcel Toader în emisiunea „Xtra Night Show”.

După anunțul separării, Marcel Toader a scos la iveală amănunte șocante despre cea care i-a fost parteneră de viață. Zilele trecute omul de afaceri a luat o decizie șocantă. A dus lenjeria intimă a Mariei Constantin, pe care a găsit-o în mașină, atunci când a afirmat că aceasta l-a înșelat, la un institut de specialitate pentru a face testul ADN.

Marcel Toader vrea să afle exact dacă Maria Constantin i-a fost infidelă.

„În 10 zile lucrătoare vom avea rezultatul pentru a afla dacă există cromozomul masculin străin”, a afirmat Marcel Toader în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1.