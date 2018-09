„De ce am plecat? Am plecat pentru că nu aveam cum să-mi salvez copilul acolo. În România mi s-a spus ca cea mai buna soluție ar fi amputația piciorului. Aici (n.r. în Italia), când le-am descris situatia și le-am spus de amputatie, au facut ochii mari și m-au întrebat de ce”, a povestit jurnalista Magda Vasiliu la Știrile Kanal D.

Totul a început la scurt timp după ce jurnalista a mers cu fiul ei la Spitalul Marie Curie. I s-a spus ca Vlad trebuie să facă o biopsie invaziva plină de riscuri.

„Mi-a atras atenția (n.r.- medicul) cp va starni un vulcan și că în felul ăsta celulele canceroase se pot raspandi prin tot corpul, ceea ce evident ofera șanse minime de vindecare. Deci, practic, prima lovitura pe care am luat-o a fost la doua zile dupa am ajuns cu copilul la camera de garda de la Marie Curie. Ăla a fost și momentul in care am decis impreuna cu sotul meu sa plecam cat se poate de urgent. A fost marea sansa a lui Vlad ca familia sotului meu sa locuiasca de ani buni la Roma. Decizia de a pleca, sosirea la Roma au fost chestiuni de o zi.

Medicii din Italia i-au spus jurnalistei că tratamentul fiului ei este unul de durata. „Mi se cerea sa vin cu el in țară la control, nu era transportabil cu avionul, era in aplazie medulara, valorile erau 0, avea interdictia de a pune piciorul in pamant, el era in scaun cu rotile”, a spus Magda Vasiliu.

„Toti copiii care au primit acelasi diagnostic cu Vlad sunt toti morți (…) Toate chestiile astea te macina si te gandesti la un moment dat că ar putea fi și copilul tau.

Am primit sute de mesaje în anul ăsta de la parinti cu copii bolnavi, care nu stiu incotro s-o apuce, care imi povestesc ororile prin care au trecut în țară, am documente trimise de parinti cu 3 diagnostice diferite facute pe aceeasi biopsie, cu RMN-uri interpretate greșit, cu citostatice care lipsesc, cu transplanturi medulare care se fac atunci cand maduva nu este curata.

Încercăm măcar o viață, două, trei să salvam pentru ca stim ce inseamna. Am trăit in casa cu un copil care a facut chimioterapie, n-a putut sa manance, dintr-un copil care mergea la înot, la fotbal, la țară, alerga prin toate ulitele din sat, s-a trezit brusc intr-un scaun cu rotile, în care a stat 8 luni de zile. Vrem sa oferim cazare parintilor care vin aici, vrem să îi ajutam cu tot ceea ce inseamna problemele administrative, cu taxele care se platesc catre sistemul italian de sanatate, pentru ca platim in Romania sistem de sanatate dar nu beneficiem de nimic. Așa a luat naștere Lupta pentru viata, pentru ca în momentul in care ai fost diagnosticat cu cancer lupti pentru viata”, a mai spus Magda Vasiliu.

Citește și

VIDEO/ Fostul model român Nelly Năstase a ajuns la televiziunile americane cu hainele pe care le creează