Mihai Morar, anunț important înainte de noul sezon al emisiunii „Răi Da’ Buni”

„Nimic senzațional. E gata vacanța. Oficial. M-am întors. Nu plec nicăieri. Nu-mi schimb locul de muncă. Nu anunț transferul anului în televiziune'. Nu da click ca să vezi ce show prezintă Mihai Morar din toamna asta…' Mă întorc în seara asta la Răi, da buni'. Pentru al 12-le-a an. Nu va scrie nimeni asta. N-aș scrie nici eu, statornicia nu-i o știre. De fapt, știrea e că nu am nicio știre. Luni, pe 10, încep iar matinalul la radio. Tot cu Buzdugan. Altă neștire. Facem luna asta 10 ani de ZU. Și aproape o viață de radio împreună. Nici prietenia nu e o știre. Ce voiam să vă zic…tot ceva banal: vă mulțumesc că sunteți cu mine în călătoria asta. Vă simt. Mai mult decât oricând. Vouă vă mulțumesc și am sorbit ultima sticlă de vin cretan de pe insulă în cinstea voastră. Dar în primul rând pentru fetele mele. Cele care stau cu fața la mine și la soare și nu se văd în poza asta. Mara. Cezara. Gabriela. Mulțumesc pentru August! Luna în care suntem doar noi, sunt doar al vostru. Nici asta nu e șoc! șoc! șoc!' Pentru că nici dragostea nu e o știre. Doar că știrile trăiesc o zi. Și când știrile mor, rămâne viața. Cu dragoste, MM”, este mesajul lui Mihai Morar pentru oamenii care îl urmăresc.

Citește și

Guvernul continuă să ascundă cifrele fermei de porci a lui Dragnea jr, dar crescătoria confirmă dezvăluirile din Libertatea! Ferma avea 9.000 de porci la începutul anului și-a rămas cu 3.000 când s-a generalizat molima