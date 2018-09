Mihai Morar a publicat pe contul de socializare, o poză din timpul slujbei religioase, iar urările din partea fanilor au curs lanț. Aceștia le-au urat celor doi să fie fericiți.

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară. Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci…nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți', povestea Mihai Morar, în urmă cu ceva timp, pentru revista Viva.

